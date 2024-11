La Juve sì, l’Inter no: che beffa per Marotta | Il top player firma per i bianconeri, che colpo per gennaio

L’obiettivo di mercato nerazzurro ha scelto la Juventus che può affondare il colpo per gennaio

L’Inter e i suoi dirigenti stanno cercando di programmare il mercato in vista della prossima stagione. In viale della Liberazione, in attesa di approvare il prossimo bilancio che potrebbe prevedere addirittura un lieve attivo, sono pronti a studiare i prossimi colpi per rafforzare la squadra in vista dell’anno prossimo.

Marotta e Ausilio si stanno muovendo quanto più tempestivamente possibile per cercare di bloccare i migliori talenti e fare in modo che Inzaghi possa avere elementi quanto più conformi alle caratteristiche adatte alla squadra. Viste le poche risorse economiche a disposizione, infatti, sbagliare non è una parola ammessa all’interno del club interista.

Il boarding nerazzurro ha già in mente quelli che potrebbero essere i giocatori che potrebbero fare al caso di Simone Inzaghi e stanno cercando di capire la fattibilità di eventuali affari.

Intanto, uno degli obiettivi del club, ha fatto il suo endorsement nei confronti della Juventus. I nerazzurri, dunque, rimangono beffati e dovranno necessariamente concentrarsi su altri giocatori. Inzaghi li richiedi.

Inter, beffa di mercato: il giocatore sceglie la Juventus

L’Inter, dunque, rimane beffata per quanto riguarda un obiettivo di mercato. Infatti, dopo la partita di Champions League tra Lille e Juventus, l’attaccante della squadra francese, Jonathan David, ha messo un like su una foto social dell’ex compagno di squadra Timothy Weah.

Un apprezzamento che non è passato inosservato e che fa capire quanto la squadra bianconera possa rientrare tra le preferenze del calciatore. Su di lui c’è anche l’interesse dell’Inter che, a questo punto, deve concentrarsi su altri obiettivi di calciomercato. Marotta e Ausilio dovranno mettersi quanto prima al lavoro.

David obiettivo difficile: ecco l’alternativa

Jonathan David è rinomatamente un obiettivo anche della squadra nerazzurra. Marotta e Ausilio si sono mossi per tempo per lui, ma la concorrenza è davvero ampia, soprattutto per quanto riguarda la Premier League. Il ragazzo è in scadenza di contratto al 30 giugno del 2025 e rappresenta un’occasione veramente ghiotta a parametro zero.

Ma per l’Inter, come anticipato, la situazione è complicata per arrivare al giocatore canadese. Per questo la dirigenza ha già in mente quella che potrebbe essere l’alternativa sul mercato. E il nome è quello di Daniel Maldini che sta facendo benissimo con la maglia del Monza.