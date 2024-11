Smacco Juve, l’attaccante lascia Torino | Thiago Motta non può più fermarlo

L’attaccante bianconero ha deciso di lasciare Torino e Thiago Motta non può far nulla per farlo tornare indietro

Molte società di Serie A stanno già iniziando a programmare il proprio futuro per quanto riguarda le rose della prossima stagione. Tanti giocatori interessanti sono finiti sotto l’occhio dei dirigenti delle varie società e solo con il passare delle settimane si capirà di più sulle reali possibilità della riuscita dei vari affari.

Un occhio di riguardo va dato sicuramente alla situazione dei parametri zero. Anche qui, le società italiane dovranno fare in fretta per evitare beffe inaspettate. Anche perchè, sul mercato, a partire dal prossimo primo luglio, ci saranno dei giocatori davvero interessanti che potrebbero assolutamente fare comodo.

Ma, aldilà del mercato estivo, bisogna anche attenzionare quanto accadrà nel mese di gennaio. Qualche giocatore meno impiegato potrebbe decidere di cambiare aria per essere protagonista altrove e riuscire a mettersi in mostra.

E, a proposito di questi calciatori, c’è uno di loro che ha deciso di lasciare la Juventus e su cui c’è una squadre pronta ad investire su di lui già a cominciare dal mercato di gennaio. Nelle prossime settimane si capirà sicuramente di più.

Juventus, l’attaccante vuole andare via

Come detto, la Juventus potrebbe dire addio a gennaio ad un suo attaccante. Si tratta del centravanti polacco Arkadius Milik. Il classe 1994, in questo momento, è fermo per infortunio, ma potrebbe e vorrebbe lasciare Torino per trovare maggiore spazio.

Su di lui, secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, ci sarebbe il forte interesse del Galatasaray che, perso Icardi per il resto della stagione a causa della rottura del crociato, dovrà necessariamente intervenire sul mercato per trovare una soluzione nel reparto avanzato. Ma quella dell’ex Napoli non è la sola opportunità dalla nostra Serie A.

Milik, ma non solo: tutti i profili cercati dal Galatasaray

Il Galatasaray, per sostituire l’infortunato Mauro Icardi, guarda con parecchio interesse alla nostra Serie A. Ci sono tanti giocatori che potrebbero trovare spazio in Turchia e che non lo stanno avendo in Italia. A partire dal rossonero Jovic che, nonostante la permanenza a Milano, si è visto scalzare nelle gerarchie anche dal giovanissimo Camarda. Occhio anche agli interisti Arnautovic e Correa.

Altre soluzione potrebbe riguardare Osimhen. Il nigeriano è in prestito in Turchia, ma ha sul contratto una clausola che prevede la cessione in caso di offerta da 80 milioni di una big europea. Il Galatasaray, anche in questo caso, vista l’emergenza, potrebbe decidere di tenerlo.