Voglio solo il Milan, smacco totale per Juve e Inter | Super colpo per Fonseca a gennaio

Il Milan è pronto ad affondare il colpo a gennaio. Il giocatore rifiuta Juventus e Inter

Il Milan è pronto a tornare sul mercato a gennaio. La società rossonera sta vivendo una stagione dai risultati altalenanti e che da entusiasmi iniziali, ha portato a forti delusioni successivamente. Per quanto riguarda la lotta scudetto, la società rossonera sembra non essere coinvolta già a novembre.

Insomma, una situazione che la società ha intenzione sicuramente di cambiare, per fare evolvere un progetto tecnico che è appena partito con il nuovo allenatore, Paulo Fonseca, che ha iniziato un nuovo corso dopo quello di Stefano Pioli, oggi in Arabia Saudita all‘Al-Nassr.

Ma per cambiare la rotta, è necessario anche che la società intervenga sul mercato per rinforzare la rosa nei reparti ritenuti ancora non all’altezza. E proprio a gennaio potrebbero esserci interventi interessanti per cui potrebbe muoversi il boarding di mercato formato da Moncada, Furlani e Ibrahimovic.

Proprio a tal proposito, c’è un giocatore che ha esternato la sua volontà di giocare nella squadra di Paulo Fonseca. Un giocatore che sta facendo molto bene sia in campionato che in Europa. Tra le altre cose, si tratta di un calciatore che lo stesso tecnico portoghese conosce molto bene per averlo già allenato.

Milan, a gennaio è pronto il grande colpo

Il Milan, dunque, a gennaio potrebbe intervenire sul mercato. E il nome buono è quello di Zhegrova, esterno del Lille che sta facendo benissimo in questa stagione. E proprio a tal proposito, ha parlato lo stesso giocatore che ha detto parole importanti per quanto riguarda un suo possibile arrivo in rossonero.

Ecco le sue parole: “Mi piace molto il calcio italiano, seguo sempre le big come il Milan e la Juventus. Poi in Kosovo ci sono tanti tifosi di Inter, Milan e Juventus. Io un giorno in Serie A? Perchè no? Mi piace tanto il Milan, I like Milan”.

Zhegrova in rossonero? I tifosi sognano

Zhegrova è sicuramente un giocatore dal grandissimo talento e lo sta mostrando a tutta Europa. In estate, Giuntoli ci aveva pensato per la sua nuova Juventus, ma alla fine ha optato per Nico Gonzalez e Conceicao per la fascia destra di attacco.

Viste le parole rilasciate, i tifosi rossoneri sognano, sperando in un trio dietro Morata formato da Zhegrova, Pulisic e Rafa Leao. Un reparto offensivo formato da giocatori che sanno saltare l’uomo e di grande tecnica.