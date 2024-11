Il Real Madrid lo “frega” alla Serie A | Nessuno può farci nulla, a gennaio sarà con Ancelotti

Un grande giocatore delle nostra Serie A pronto a trasferirsi al Real Madrid di Carlo Ancelotti

Il Real Madrid, dopo tanti anni contraddistinti da vittorie, sta attraversando una fase molto complicata in termini di risultati. L’acquisto estivo di Kylian Mbappè, che era stato accolto con molto entusiasmo, non ha portato i frutti sperati ed, anzi, non ha ancora lasciato il segno nella squadra della capitale spagnola.

Ma, in generale, tantissimi dei giocatori che nella passata stagione erano stati decisivi non stanno dando il loro solito rendimento. Un esempio lampante è quello del centrocampista inglese, Jude Bellingham. Dopo una stagione fatta di gol spesso decisivi, quest’anno si sta rivelando essere molto meno incisivo rispetto a come lo abbiamo imparato a conoscere.

Il derby perso per 4-0 contro il Barcellona e la sconfitta in Champions League contro il Milan, hanno montato la protesta dei tifosi e messo in discussione Ancelotti. Ma anche gli infortuni non stanno sicuramente aiutando.

Carvajal, Militao, Alaba sono solo alcuni dei giocatori fuori per i blancos. E per questo il reparto difensivo è in affanno, con il solo Rudiger a governare il centro della difesa. A gennaio, la società madrilena, è pronta ad intervenire. E c’è un giocatore di Serie A che potrebbe raggiungere Ancelotti.

Ancelotti pronto a fare la spesa in Serie A

Carlo Ancelotti ha richiesto espressamente un difensore per sopperire alle assenze di lungo corso di tanti suoi giocatori del reparto arretrato. E Mundo Deportivo parla di una soluzione che viene proprio dalla Serie A. Si tratta del difensore di proprietà della Lazio, Mario Gila.

Il ragazzo, già dai tempi di Maurizio Sarri, ha ben impressionato e ha fatto vedere ottime cose. Il Real Madrid potrebbe davvero puntare su di lui e l’eventuale suo arrivo sarebbe molto utile anche in termini di liste Champions, visto che il ragazzo è cresciuto nel vivaio dei blancos, prima di fare esperienza altrove.

Non solo Gila: quanti nomi per il Real Madrid!

Gila non è il solo profilo sul taccuino della dirigenza del Real Madrid. Occhi puntati anche su Raga Marin che proprio questa estate ha lasciato i blancos per andare al Napoli anche se lo spazio non è stato molto. Suggestivo è anche il ritorno di Sergio Ramos fino al termine della stagione.

Occhi puntati anche sul giovane difensore di proprietà del Lione, Lukeba, che potrebbe rivestire anche un investimento in ottica futura per una società da sempre molto attenta ai migliori tra i giovani talenti.