Firma immediata, torna in Serie A dopo pochi anni | I nerazzurri lo aspettano

Un grande ritorno nella nostra Serie A, il calciatore pronto a dire sì ai nerazzurri

Il mercato, anche nel nostro campionato, è sempre nel vivo. Tantissime società non vogliono farsi trovare impreparate e, per questo, hanno deciso di programmare fin da subito il prossimo futuro. Un modo di operare che serve anche per osservare da vicino i migliori profili che possano fare al caso proprio.

Spesso, infatti, sono nate delle opportunità inaspettate e che poi si sono rivelate vincenti per tantissime squadre. Per questo è adesso che bisogna cominciare a lavorare in vista della prossima stagione. Ma, attenzione, non solo investimenti futuri, antenne dritte anche per quanto riguarda i giocatori a parametro zero.

Infatti, le opportunità interessanti non mancheranno nemmeno a partire da luglio del 2025. I tanti svincolati potrebbero essere delle soluzioni importanti per tante squadre della nostra Serie A.

Intanto, a proposito del nostro campionato, potrebbe esserci un graditissimo ritorno. Dopo poche stagioni all’estero, il giocatore è pronto a tornare in Italia con una società molto interessata a lui a gennaio.

Gradito ritorno in Serie A? I nerazzurri sono pronti

Come detto, un giocatore potrebbe ritornare in Serie A dopo poche stagioni. Infatti, secondo quanto riportato da CalcioNews24, l’Atalanta starebbe sondando il terreno per riportare in Italia il difensore del Monaco, Wilfried Singo.

Il giocatore, dopo essere stato ceduto dal Torino alla società francese, potrebbe ritornare in Italia con il ds, Tony D’Amico pronto a fare l’investimento per far fare un’ulteriore crescita anche a livello europeo per i bergamaschi.

Non solo Singo: tanti profili per l’Atalanta

Singo, però, non è il solo profilo ricercato sul mercato dalla società bergamasca. Infatti, le attenzioni del club nerazzurro sono rivolte anche alla crescita degli altri reparti. In primis, il centrocampo. E a proposito di Monaco, ecco che interessa tantissimo l’incontrista Magassa che sta facendo molto bene.

Per quanto riguarda il reparto avanzato, invece, è sempre attuale il profilo di Daniel Maldini del Monza per gennaio. Ma occhio anche alla suggestione che porta a Giacomo Raspadori del Napoli che con Conte sulla panchina azzurra non sta trovando molto spazio e vuole giocare di più.