Inzaghi è un “pazzo”, assurdo all’Inter | Arriva l’annuncio a sorpresa

Un ex compagno di squadra del tecnico nerazzurro, parla dello stesso Inzaghi

Dopo la partita contro il Napoli, ci sarà un’altra pausa per gli impegni delle nazionali. L’Inter, come tante altre società. vedrà partire tanti giocatori che dovranno rispondere alle rispettive convocazioni. Per questo, Simone Inzaghi, dovrà lavorare con i pochi uomini che avrà a sua disposizione ad Appiano Gentile.

Al ritorno dalla pausa, ci sarà un altro mini ciclo di partite che saranno importanti sia per quanto riguarda la corsa allo scudetto, sia per quanto riguarda il raggiungimento degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri, in Serie A, se la vedranno contro squadre come Verona, Fiorentina e Parma. In mezzo, ci saranno gli impegni europei contro le due tedesche, Lipsia e Bayer Leverkusen che definiranno ancora di più il cammino.

Intanto, un ex compagno di squadra del tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ha parlato dello stesso allenatore interista e ha voluto ricordare i tempi passati in cui hanno condiviso tanto nello spogliatoio.

L’ex giocatore, infatti, non ha usato mezzi termini per definire il compagno di squadre e questa sua nuova esperienza nelle vesti di allenatore della squadra nerazzurra.

Il compagno di squadra: “Inzaghi è un ‘pazzo'”

Come anticipato, un ex compagno di squadra di Simone Inzaghi ai tempi della Lazio come Jaap Stam, ha parlato del tecnico nerazzurro e del fatto che si aspettasse o meno che potesse diventare un tecnico così affermato.

Ecco le parole dell’ex difensore: “Simone Inzaghi lo conosco bene perchè abbiamo giocato bene alla Lazio: mai trovato un altro ‘pazzo’ per il calcio come lui, uno che conosce e studia tutto. La sua passione si riflette nel giorno della sua squadra. E’ un grande tecnico e ha vinto con merito tanti trofei”.

Inzaghi e l’Inter: pressing dalla Premier per lui

Simone Inzaghi sta scrivendo pagine importanti per quanto riguarda la sua esperienza sulla panchina nerazzurra. L’allenatore interista, proprio per questo suo grande lavoro, ha attirato tanti interessi dalla Premier League.

Infatti, sia in estate che dopo l’esonero di ten Haag, Inzaghi è stato cercato dal Manchester United. Ma l’ex Lazio ha declinato l’offerta ed ha deciso di rimanere in nerazzurro dove si trova bene e vuole portare avanti il grande lavoro fatto fino a questo momento.