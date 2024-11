Inter, che delusione | Ora Inzaghi deve prendere una decisione: nessuno se lo aspettava

Simone Inzaghi deluso da uno dei suoi. Il tecnico, adesso, deve prendere una decisione su di lui

L’Inter ha vinto una grande partita in Champions League. L’1-0 rifilato all’Arsenal, infatti, da sicuramente prestigio alla squadra nerazzurra che è riuscita a battere una delle squadre più forti d’Europa. Lautaro e i suoi compagni, in questo modo, si preparano adesso ad affrontare la capolista di Serie A: il Napoli.

La cosa che ha impressionato della squadra di Simone Inzaghi, però, è stata la grandissima tenuta difensiva. Una squadra riuscita a far concludere poco verso la porta di Sommer, eliminando quegli errori che hanno contraddistinto la squadra in campionato. Nel reparto difensivo, il terzetto formato da Bisseck, Pavard e de Vrij è stato sicuramente tra i migliori in campo.

Insomma, tante notizie positive che possono solo far sperare al meglio per il futuro, anche perchè, adesso Simone Inzaghi, potrà recuperare al meglio tanti giocatori importanti come, ad esempio, Francesco Acerbi.

Però, tra le tante note positive, ce n’è stata una negativa. Un giocatore, contro la squadra inglese, non ha mostrato la sua solita qualità. E su di lui Inzaghi deve capire bene cosa fare per i prossimi impegni dei nerazzurri.

Inter, Inzaghi deluso: ora deve decidere cosa fare

Simone Inzaghi, sicuramente, dovrà capire cosa fare con Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro, schierato da titolare in Champions League, non ha giocato la sua miglior partita. Una gara in cui si doveva gestire il pallone e soffrire in difesa, ma il tutto non è stato fatto nella maniera corretta, tanto che i vari quotidiani hanno dato a lui l’unica insufficienza della partita.

Si parla spesso di dare la titolarità all’ex giocatore del Sassuolo. Ma, in questo momento, sembra che questo momento debba ancora aspettare, in attesa di miglioramenti.

Il migliore, per l’Inter, è sempre lui

Se Frattesi è stato il peggiore, a ricevere la palma di migliore in campo è stato Hakan Calhanoglu. Un giocatore che era mancato terribilmente alla squadra di Inzaghi a causa del suo infortunio. Il gol è stato sicuramente un aspetto importante della sua partita, ma anche la capacità di filtro e di regia hanno dato all’Inter un giocatore ritrovato.

Insomma, adesso, ci sarà la sfida all’altro grande regista del nostro campionato, ovvero Lobotka. Una partita nella partita che sarà sicuramente importante per il campionato e per dare altri primi verdetti.