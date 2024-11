Addio ai giallorossi, nuovo esonero in Serie A | Grande gioia tra i tifosi

Arriva un altro esonero in Serie A: il tecnico non siederà più sulla panchina della squadra giallorossa

La Serie A si ferma per un’altra pausa per le nazionali. Il nostro campionato, dopo un turno esaltante viste le partite importanti giocate come di derby di Torino tra i granata e la Juventus e il big match al vertice tra Inter e Napoli, tornerà tra due settimane. E tanti verdetti sono stati detti in quest’ultimo turno.

Tra questi, un altro esonero in una panchina. Dopo quello di Daniele De Rossi, che ha mosso la piazza della Roma con un malcontento che perdura fino ad ora, sembrava che anche Paolo Zanetti sulla panchina del Verona potesse saltare. Ma proprio la vittoria per 3-2 contro la squadra giallorosso ha permesso al tecnico di respirare.

Dopo questo turno, una società ha deciso di interrompere il rapporto professionale con il proprio allenatore che non ha raccolto i risultati sperati fino a questo momento.

Per la sua sostituzione, ci sono vari profili molto interessanti con un favorito che, in questo momento, sembra poter scalzare gli altri e poter sedere sulla panchina della squadra per il resto della stagione.

Altro esonero in Serie A: la società giallorossa lo manda via

Dopo il pareggio dell’ultimo turno contro l’Empoli, il Lecce ha deciso di esonerare il proprio allenatore, Luca Gotti. Un esonero che era un po’ nell’aria visti i risultati non proprio esaltanti, ma che adesso è diventato concreto e reale.

Il dirigente della società salentina, Pantaleo Corvino, potrebbe indire una conferenza stampa per spiegare le ragioni di questa decisione, proprio nel momento in cui era stato proprio lui a scegliere, in prima persona, l’ex allenatore dell’Udinese. Ma il Lecce ha già in mente quali potrebbero essere i possibili sostituti, con un favorito su tutti.

Lecce, c’è un favorito per la panchina

Il Lecce ha le idee chiare per quanto riguarda il sostituto di Luca Gotti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, in cima alla lista dei desideri della società pugliese c’è l’ex Milan, Marco Giampaolo. Oltre a lui, sembra improbabile il ritorno dell’ex Fabio Liverani.

Occhio alle piste che portano a Beppe Iachini, ma anche al duo di ex giocatori come Lucarelli e Conticchio che potrebbe scaldare la piazza per quanto fatto in maglia giallorossa dai due.