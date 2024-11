Voglio subito il rinnovo, Marotta è avvisato | I nerazzurri si devono sbrigare o sarà addio

Un giocatore nerazzurro reclama subito il rinnovo, altrimenti potrebbe dire addio all’Inter

La squadra nerazzurra, dopo la vittoria in Champions League contro l’Arsenal, ha ottenuto un altro risultato positivo in vista della partita contro il Napoli in campionato. Gli uomini di Inzaghi, infatti, nelle ultime nove partite, hanno ottenuto otto vittorie ed un pareggio. Anche se la squadra può sicuramente migliorare sotto tanti aspetti.

Tanti giocatori si sono messi in mostra contro i Gunners. Gli inglesi, infatti, hanno messo in seria difficoltà la squadra nerazzurra nel secondo tempo, ma la fase difensiva interista non ha permesso di creare grossi pericoli. Il terzetto difensivo formato da Pavard, de Vrij e Bisseck è stato imperforabile e non ha lasciato spazi all’attacco degli inglesi.

Oltre a loro, anche Hakan Calhanoglu è stato sugli scudi. Oltre al calcio di rigore decisivo trasformato, il turco è riuscito a garantire un grande filtro e una grande regia che è riuscita a legare la squadra. Così come Dumfries, che è stato molto bravo in fase difensiva ed una continua spinta nel fianco sulla fascia destra.

Intanto, a fine partita, un giocatore ha lasciato delle dichiarazioni in merito al suo rinnovo di contratto. Il giocatore ha fretta di prolungare il suo rapporto con i nerazzurri che non dovranno perdere tempo per non perderlo.

Il giocatore ha fretta: vuole subito il rinnovo

A fine partita, dunque, Yann Bisseck ha parlato del suo contratto e del suo rinnovo che sembra imminente. Ecco le parole del difensore tedesco: “Rinnovo? Stiamo trattando, spero di rinnovare il prima possibile”.

Insomma, un elemento importantissimo per la rosa di Inzaghi così come sottolineato dallo stesso allenatore nerazzurro in conferenza stampa post-partita. Adesso servirà mettere tutto nero su bianco.

Bisseck oggetto del desiderio di molti

Yann Bisseck è sicuramente un giocatore molto interessante che, in questa stagione, sta trovando molto più spazio rispetto al campionato scorso. Merito di un ambientamento avvenuto nel migliore dei modi, certo. Ma merito anche di un miglioramento che, sicuramente, si è visto in campo.

Il giocatore, la scorsa estate, ha avuto tante richieste da tante big europee. Si è parlato di Real Madrid pronto a presentare un offerta molto elevata per lui. Ma l’Inter ha resistito e ha voluto fortemente che il giocatore facesse parte del progetto nerazzurro. Vedremo cosa succederà la prossima stagione.