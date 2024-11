Infortunio sotto shock e stagione finita | Ora il club costretto a stravolgere tutto

Infortunio shock per la squadra europea. Il giocatore ha finito la stagione anticipatamente

Uno dei temi più discussi per quanto riguarda il calcio mondiale e, soprattutto, europeo riguarda le tante partite che le squadre si trovano a dover giocare. Tantissime competizioni presenti e società che non riescono a gestire gli organici. Una situazione che sta portando tantissime difficoltà e tantissime problematiche.

Le nuove edizioni della Champions League e dell’Europa League, vedono tante più partite rispetto alla passata stagione e, addirittura, la presenza di un turno in più rispetto alle competizioni tradizionali. Oltre a questo, a fine stagione, ci sarà la nuova versione del Mondiale per Club che vedrà fronteggiarsi le migliori squadre a livello mondiale.

A tutto questo, si aggiungono anche gli impegni per le nazionali che ingolfano ulteriormente gli impegni. Questa situazione ha provocato parecchie problematiche a livello di infortuni che penalizzano sia i calciatori che le società.

E proprio a proposito del tema infortuni, in questi giorni di impegni europei un giocatore ha subito un grave infortunio che lo costringerà a restare fuori dal rettangolo verde per tutto il resto della stagione che, a questo punto, è finita anticipatamente per lui.

Infortunio shock: stagione finita per lui

La giornata di Europa League, oltre alle varie partite giocate, ha dato anche una notizia negativa in merito ad un giocatore. Infatti, l’attaccante del Galatasaray, Mauro Icardi, ha subito la rottura del legamento e la conseguente fine anticipata della stagione. E questo rischia di portare delle conseguenze di mercato anche per una società italiana.

Infatti, in estate, il Napoli ha ceduto in prestito alla squadra turca, Victor Osimhen. L’accordo prevedeva, oltre al rinnovo annuale, l’accordo secondo cui in caso di offerta da 80 milioni di una big europea, il giocatore sarebbe potuto partire. Tutta questa situazione potrebbe cambiare le cose. Ma il Galatasaray vuole provare a ricorrere al mercato.

Infortunio Icardi: il Galatasaray guarda in Serie A

Il Galatasaray, visto l’infortunio dell’attaccante argentino, vuole sondare qualche pista in sede di mercato e gli occhi sono rivolti alla Serie A. I primi due profili sul taccuino, secondo Calciomercato.com, sono quelli di Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Ma occhio anche ad altre due situazioni.

La prima è quella di Luka Jovic, fuori dai piani del Milan ed in uscita dal club rossonero nonostante la permanenza estiva. La seconda, invece, riguarda Arkadius Milik. Il polacco sta recuperando dall’infortunio, ma anche lui non rientra nei piani di Thiago Motta che ha intenzione di avere un vice-Vlahovic differente.