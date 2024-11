Beffa Mbappè, così non va affatto bene | Addio al Real a gennaio

Mbappè potrebbe clamorosamente dire addio al Real Madrid a gennaio visto il rendimento non esaltante

E’ stato l’acquisto dell’estate, ma fino ad ora, Mbappè, non ha mostrato tutto quello che è il suo potenziale. L’arrivo a parametro zero dal Paris Saint-Germain ha sconvolto l’estate di calciomercato mondiale. A memoria, non si ricorda il trasferimento di uno dei giocatori più forti del mondo a costo zero.

Tanta era stata l’esaltazione estiva, visto che il Real Madrid aveva appena vinto la sua quindicesima Champions League e aveva aggiunto l’ennesimo fuoriclasse alla sua collezione. Ma, come spesso accade, le squadre non si costruiscono con le figurine. E proprio per questo, almeno fino ad ora, il rendimento dell’attaccante francese non è stato all’altezza.

I tifosi dei blancos hanno iniziato a criticare pesantemente il giocatore ed anche i patria le cose non vanno meglio. Dopo la decisione di Mbappè di giocare solamente le partite importanti con la propria nazionale, anche in Francia i tifosi si sono ribellati contro il proprio fuoriclasse.

A questo punto, non è da escludere un ribaltone. Mbappè si trova ad un bivio e si mormora che ci possa essere la possibilità che il ragazzo lasci il Real Madrid già a gennaio.

Mbappè, addio al Real Madrid a gennaio?

Dunque, il rendimento di Mbappè, non è stato all’altezza. Il giocatore è stato acquistato dal Real Madrid per fare il centravanti, ma in questo momento, il numero di gol, non è minimamente soddisfacente rispetto alle attese. Il suo acquisto, benchè esplosivo, ha rappresentato un equivoco tattico non indifferente.

Mbappè, infatti, ha sempre giocato sull’esterno ed ora, in quella zolla di campo, ci sono giocatori come Vinicius e Rodrygo. Lo spazio per lui è solo al centro dell’attacco. Ma le difficoltà fino ad ora sono state molte, tanto da pensare ad un addio a gennaio. La domanda è: chi punterebbe sul francese e a che cifre? Sicuramente Ancelotti ha una bella gatta da pelare.

Tanti fuoriclasse hanno fatto flop al Real Madrid

La squadra spagnola è senza dubbio la più forte al mondo e, nel corso della sua storia, ha sempre dimostrato di operare in un certo modo acquistando sempre i migliori giocatori al mondo. Ma non sempre tutto è andato bene. Si pensi, ad esempio, a fuoriclasse come Kakà, che non sono riusciti a esprimersi al meglio visto il modo differente di giocare.

E come dimenticare anche i casi degli olandese Robben e Sneijder, lasciati partire per pochi milioni e che poi hanno fatto la storia altrove. Insomma, essere fuoriclasse, al Real Madrid, non è sintomo di sicuro successo in campo.