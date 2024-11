Guardiola in crisi, caos Manchester City | E’ tutta colpa di un calciatore

Guardiola è in crisi di risultati e non riesce a vincere. La colpa è tutta di un calciatore

La Champions League ha dato tantissimi verdetti importanti per quanto riguarda la classifica. L’Inter, ad esempio, per quanto riguarda le squadre italiane, è al quinto posto in classifica a pari punti con altre quattro squadre e, ad oggi, con il diritto di accedere direttamente agli ottavi di finale.

La vittoria contro l’Arsenal, nonostante la prestazione non brillante nel secondo tempo, ha mostrato un’Inter tosta e molto organizzata. La squadra nerazzurra è riuscita a portare a casa i tre punti grazie al rigore di Hakan Calhanoglu. Non solo, la fase difensiva della squadra di Simone Inzaghi è la migliore tra tutte visto che è l’unica squadra – insieme all’Atalanta – a non aver subito gol fino a questo momento.

Ma ci sono stati anche altri risultati parecchio sorprendenti. Per esempio, il 4-1 dello Sporting Lisbona di Amorim al Manchester City in un antipasto di quello che sarà il derby di Manchester.

Per Guardiola è crisi nera. Il tecnico spagnolo non riesce ad uscire dal momento nero insieme alla sua squadra e cerca soluzioni. Ma la colpa di questo momento è in capo ad un giocatore in particolare che sta mancando molto alla squadra inglese.

Guardiola in crisi: la colpa è di un giocatore

Guardiola non riesce più a vincere. Nelle ultime tre partite, il tecnico del Manchester City ha ottenuto tre sconfitte. Numeri che fanno impressione se si pensa alla caratura tecnica della squadra inglese. E sicuramente tutti quanti all’interno del club vogliono trovare una soluzione per evitare di perdere ulteriore terreno in campionato ed in Europa.

E la colpa, se così la vogliamo definire, sembra essere di un giocatore. Infatti, da quando Rodri si è infortunato, il City ha ottenuto ben quattro sconfitte. A testimoniare l’importanza di un calciatore che, infatti, è fresco vincitore del Pallone d’Oro.

La partita contro lo Sporting mostra una debolezza

La partita contro lo Sporting Lisbona, però, ha mostrato una debolezza del Manchester City. Infatti, nel primo tempo, la squadra inglese ha giocato una partita di assoluta qualità andando solo sull’1-1.

Il problema è stato riuscire a mantenere l’equilibrio per tutti i minuti di gioco. Non appena la squadra è ritornata in campo, non è riuscita a mantenere lo stesso ritmo e gli stessi equilibri, andando incontro ad una figuraccia.