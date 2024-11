Inzaghi questa è sfiga totale | Pessime notizie per l’Inter, Conte e il Napoli godono

Il Napoli, dopo la sconfitta contro l’Atalanta, riceve una grande notizia per la partita contro l’Inter

Questo fine settimana, la partita di cartello è sicuramente quella che si giocherà tra il Napoli e l’Inter a San Siro. Le due squadre, in questo momento, si trovano appaiate in classifica a un punto di distacco, con gli azzurri al primo posto a comandare la classifica di Serie A. Una scontro che vedrà il ritorno nel suo vecchio stadio di Antonio Conte che, sulla panchina nerazzurra, ha anche vinto uno scudetto.

Insomma, ci sono tantissimi contenuti. Il Napoli, dal canto suo, dovrà necessariamente riscattarsi dopo la brutta sconfitta per 3-0 contro l’Atalanta. L’Inter, invece, dovrà dare spinta ai buoni risultati, ma dovrà fare molta attenzione, dal momento che i problemi di mira e in fase difensiva non sono ancora risolti, anzi.

Simone Inzaghi dovrà preparare alla perfezione il match, scegliendo il miglior undici possibile. Il tecnico nerazzurro avrà a sua disposizione giocatori come Calhanoglu e Acerbi rientrati da poco dai rispettivi infortuni.

Ma anche per il Napoli ci sono delle ottime notizie. Antonio Conte ed il suo staff tecnico possono sicuramente esultare in vista della partita contro la squadra nerazzurra.

Napoli, Conte può esultare: arriva la notizia strepitosa

Dunque, arrivano ottime notizie per il Napoli e per Antonio Conte. Infatti, in vista della partita contro l’Inter, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico leccese avrà a sua disposizione il suo regista di centrocampo, Lobotka.

Il giocatore slovacco, oramai da più di una settimana non avverte più dolore ed è rientrato ad allenarsi in gruppo senza problemi. Lo staff tecnico, in accordo con i medici, non hanno voluto correre alcun rischio con lui. Il Napoli e Conte sono pronti a dare grande battaglia a San Siro contro l’Inter.

Conte vs Inter, la formazione è fatta

Antonio Conte potrà contare su Lobotka e questa è una grande notizia, visto che il tecnico potrà puntare sull’undici titolare tipo. In porta ci dovrebbe essere Meret. La difesa a quattro dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno e Olivera.

In mezzo, il terzetto dovrebbe essere composto, oltre che dal centrocampista slovacco, anche da Anguissa e McTominay. I tre attaccanti dovrebbero essere Politano, Lukaku e Kvaratskelia.