Colpo di scena tra Wanda Nara e Icardi: c’è il ritorno a sorpresa | L’ANNUNCIO UFFICIALE

Colpo di scena nella intricate vicende che riguardano Wanda Nara e Mauro Icardi: c’è un ritorno a sorpresa

Nel corso degli anni i tifosi interisti, ma anche di tantissime squadre italiane, hanno potuto osservare con molta curiosità quelle che sono state le vicende riguardanti la ex coppia formata da Mauro Icardi e la showgirl Wanda Nara. L’ex attaccante nerazzurro, in quel periodo, era sicuramente l’elemento di punta della rosa.

I suoi gol hanno trascinato spesso e volentieri la squadra per arrivare ai piazzamenti, in una momento in cui si stava costruendo quello che poi sarebbe successo successivamente. Ma il rapporto tra le parti, proprio a causa della vulcanica moglie-agente, si è incrinato molto tanto che, alla fine, si è arrivati alla decisione di separare le proprie strade.

Il giocatore ed ex capitano nerazzurro, infatti, è passato al PSG. Ma, da lì, si è sentito parlare di Icardi più per le vicende che lo hanno coinvolto con l’allora moglie che per questioni di campo.

E, a tal proposito, dopo numerose battaglie legali, è arrivata una notizia che riguarda i due e che sicuramente è una vera ed assoluta sorpresa. Arriva l’annuncio.

Wanda Nara-Icardi, arriva l’annuncio a sorpresa

Arriva l’annuncio ufficiale da parte di Wanda Nara per quanto riguarda il rapporto con l’ex marito, Mauro Icardi. La showgirl argentina, dopo tante parole dai toni aspri, ha deciso di abbassare il tiro sull’ex partner. Ecco quanto detto: “Se sono in contatto con lui? Si, lo informo, gli mando le foto e i video delle ragazze”

“Mi sono impegnata a fargli fare telefonate liberamente e tutti i giorni e all’ora che preferisce. E a portarle in Italia o dove concordiamo, quando il mio lavoro me lo permetterà, affinchè possano stare con lui”.

Mauro Icardi, grande rimpianto nerazzurro

Mauro Icardi è stato sicuramente uno degli attaccanti più forti della storia recente dell’Inter. Un giocatore capace si segnare gol in ogni modo ed un vero rapace dell’area di rigore.

Ma gli atteggiamenti e le scelte sbagliate, hanno impedito di fare in modo che la sua carriera in nerazzurro continuasse e che i rapporti potessero essere finalmente recuperati.