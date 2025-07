SORPRESA SINNER: cambia davvero tutto dopo Wimbledon | Scelta assurda

Grande cambiamento per Sinner subito dopo aver vinto il torneo di Wimbledon: una scelta che farà parlare

Il tennista del momento, e non solo a livello italiano, è sicuramente Jannik Sinner. L’altoatesino, dopo i grandi miglioramenti avuti sul campo e soprattutto dopo le grandi vittorie ottenute – non ultima quella a Wimbledon – è riuscito a raggiungere la prima posizione nella classifica Atp staccando tutti i rivali.

Un risultato inimmaginabile fino a qualche tempo fa per il tennis italiano che, adesso, si gode quello che è senza dubbio il più grande rappresentante di questo movimento. Di recente, Sinner è passato alla cronaca per alcune vicende riguardanti il caso Clostebol, una sostanza vietata assunta a causa di una negligenza di un membro del suo staff tecnico.

La questione si è risolta con il patteggiamento a tre mesi di squalifica. Con il ritorno in campo, per il tennista italiano, ci sono state due finali sulla terra rossa e, per l’appunto, la vittoria a Wimbledon.

E proprio dopo quest’ultima è arrivata una decisione pazzesca che riguarda gli impegni futuri. Sinner ha intenzione di continuare a martellare per confermarsi ulteriormente il numero uno.

Sinner, scelta fatta: quanti impegni nei prossimi quattro mesi

Jannik Sinner ha deciso. Dopo la vittoria a Wimbledon, il tennista italiano è intenzionato a cavalcare l’onda per portare a casa nuovi trofei. Tra due settimane si partirà in Canada, per volare dopo a Cincinnati.

Successivamente ci sarà il viaggio in Asia e poi gli impegni italiani con le Finals a Torino e la Coppa Davis che si terrà a Bologna. Insomma, un calendario fitto di impegni e la possibilità di scrivere la storia ancora una volta sul campo.

Sinner, Wimbledon una vittoria cercata

La vittoria di Wimbledon è stata fortemente voluta da Sinner. Il tennista italiano, infatti, dopo le due sconfitte contro Alcaraz agli Internazionali di Roma e soprattutto al Roland Garros, aveva intenzione di rifarsi.

Un trofeo che lo ripaga degli ultimi mesi complicati e che sicuramente traccia la strada verso il futuro. Il numero uno rimane ancora lui e gli avversari gli riconoscono questo status. L’Italia si gode un grandissimo fuoriclasse.