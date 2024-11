Infortunio shock in Serie A, brutta lesione | Torna in campo l’anno prossimo

Brutto infortunio per il talento di Serie A. Per lui il ritorno è fissato per il prossimo anno

In questi mesi, sono stati fatti tanti discorsi, all’interno del mondo del calcio, per quanto riguarda il numero di partite che le squadre e, di conseguenza, i calciatori sono costretti a giocare. Una questione che ha sollevato molte polemiche, soprattutto in vista delle modifiche fatte alle competizioni in questa stagione.

Come si sa, infatti, la nuova Champions League prevede l’aumento del numero di squadre, con una prima fase con otto gare, ed un turno in più rispetto agli ottavi tipici. Oltre a questo, dopo la conclusione dei campionati, ci sarà anche il nuovo Mondiale per club in cui le principali società del mondo si affronteranno.

Oltre a questo, nel mezzo, si inseriscono anche gli impegni delle nazionali a stagione in corso. In tanti hanno avanzato delle proposte per evitare di giocare meno partite, ma fino ad ora la sola cosa che si è ottenuta è stata quella di avere tanti infortuni.

E proprio in Serie A, un grande talento, si è fatto male e per lui arrivano notizie non proprio buone. Infatti, il suo rientro in campo è previsto per l’anno prossimo.

Brutto infortunio per lui: tornerà il prossimo anno

Come sappiamo, nella partita tra Parma e Genoa, il centrocampista spagnolo, Adrian Bernabè, è stato costretto ad uscire dal campo dopo soli 17 minuti. Il giocatore è uscito con le lacrime agli occhi, segno che il suo infortunio non era proprio banale.

Si è evidenziato, inizialmente, un problema la flessore, ma adesso è arrivato anche l’esito degli esami. Si tratta, infatti, di una lesione di alto grado al flessore della coscia destra. Un problema che lo terrà fuori dal campo fino al 2025.

Non solo Bernabè: quanti infortuni in Serie A

Bernabè, però, è soltanto l’ultimo degli infortunati del nostro campionato. Se si guarda in casa Napoli, Conte ha dovuto rinunciare a quello che fino ad ora è stato il miglior regista del campionato, ovvero Lobotka. La Juventus ha dovuto fare a meno di Douglas Luiz, Nico Gonzalez e rivedrà solo nella prossima stagione Bremer.

L’Inter, invece, ha dovuto affrontare le assenze di Calhanoglu e Acerbi, mancati negli ultimi turni di campionato. Insomma, la situazione va monitorata, ma indubbiamente vanno trovate soluzioni convincenti.