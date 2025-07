SORPRESA ATALANTA, cambia tutto per Juric | La decisione scuote tutto l’ambiente

Ivan Juric si è appena insediato all’Atalanta al posto di Gasperini, ma è già cambiato tutto rispetto al passato

La scorsa stagione dell’Atalanta è stata sicuramente molto positiva. La squadra nerazzurra, infatti, è riuscita a raggiungere il terzo posto in campionato ed una nuova qualificazione in Champions League. Addirittura, ad un certo punto della stagione, la squadra era addirittura in lotta per la vittoria dello scudetto con Inter e Napoli.

Un’altra annata da incorniciare, ma qualcosa, sul finale di stagione, è sembrato essersi rotto all’interno dello spogliatoio. Infatti, per tanti giocatori è arrivato il tempo di lasciare la squadra dopo qualche anno e anche Gasperini, che ha avuto un grande ciclo con i bergamaschi, ha deciso di trovare nuovi stimoli altrove.

Pertanto, la Dea si trova in una fase di ricostruzione e di ricambio generazionale rispetto al passato. E servirà sicuramente ripartire molto forte, per questo la scelta per la panchina è ricaduta su un allievo di Gasperini come Juric.

E proprio con l’avvento e l’insediamento del tecnico croato sono già cambiate tante cose nella squadra. Una scelta che sicuramente andrà accettata dall’ambiente dopo tanti anni con un nuovo allenatore.

Juric, con l’arrivo all’Atalanta è cambiato tutto

Ivan Juric è certamente un allievo di Gasperini con un gioco molto simile al suo maestro. Ma, ovviamente, ha una sua strada da percorrere insieme al suo staff. E proprio i suoi collaboratori rappresentano una vera e propria novità.

Il secondo allenatore sarà Matteo Paro. Poi, i collaboratori tecnici saranno Miguel Veloso, Ostojic, Christian Raimondi, Orecchio e Brambilla. Il preparatore atletico sarà Barbero, mentre quello dei portieri Savorani.

Atalanta, il mercato dipende dalle uscite dei big

Il mercato dell’Atalanta ruoterà attorno alle partenze di big della rosa nerazzurra. In attacco è già partito Retegui per la cifra di 67 milioni di euro. Ma occhio anche alla posizione di altri giocatori.

Scalvini piace al Newcastle, Ederson a svariate big europee e non. Lookman è seguito con molto interesse dall’Atletico Madrid, dove ritroverebbe l’ex compagno di squadra Ruggeri. Da queste cessioni, potrebbero arrivare i soldi per rifondare ex novo tutta la squadra.