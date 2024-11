Juve, questa è solo fortuna | Thiago Motta se la ride, ma non andrà a finire sempre così

Juventus molto fortunata in vista della prossima partita di campionato. Thiago Motta se la ride

Il prossimo turno di campionato, per la città di Torino, sarà un evento molto importante visto che ci sarà il derby della Mole tra la squadra granata e la Juventus. Una partita che, nelle ultime stagioni, è sempre stata a senso unico in termini di risultati. Il Torino, però, non vuole demordere e vuole regalare una gioia ai propri tifosi.

Ma il momento per la squadra di Vanoli non è dei migliori. Infatti, la squadra piemontese, viene da risultati negativi, per ultimo la sconfitta per 1-0 in casa, contro la Fiorentina grazie al gol di Moise Kean su errore di Maripan. E addirittura, la panchina di Paolo Vanoli, è stata messa in discussione dalla società che, in caso di sconfitta, potrebbe sostituirlo con Mazzarri.

La Juventus, dal canto suo, nonostante qualche pareggio di troppo, è l’unica squadra d’Europa a non aver ancora perso in campionato. E per una squadra che ha iniziato un progetto tecnico nuovo, cambiando allenatore e cambiando anche tanti giocatori, non era per nulla scontato.

Intanto, Thiago Motta può sicuramente sorridere. In vista della partita del prossimo fine settimana, arriva la notizia fortunata per il tecnico bianconero che avrà sicuramente meno insidie a cui pensare.

Thiago Motta se la ride: Juventus fortunata

Come detto, per la squadra bianconera è arrivata una notizia che è stata accolta bene. Infatti, per il derby, per la squadra granata, mancherà un giocatore importantissimo come Che Adams. L’attaccante, infatti, è uscito anticipatamente durante la partita contro la Fiorentina a causa di un infortunio.

Il giocatore ha svolto gli esami e a breve ci dovrebbero essere novità in merito all’entità dell’infortunio. Una notizia che non ci voleva visto il momento granata e visto la panchina traballante di Vanoli.

Non solo Adams, altro assente per il Toro

Ma per il Torino, le assenze, non si fermano solamente a Che Adams. Come oramai risaputo, infatti, alla squadra granata mancherà anche il bomber e capitano Duvan Zapata. Il giocatore ha subito la rottura del crociato nella partita contro l’Inter e, ovviamente, la stagione per lui è finita.

Pertanto, l’attacco di Vanoli sarà molto limitato quanto a presenze. Toccherà a Sanabria provare a fare male ad una delle migliori difese del nostro campionato come quella della Juventus.