Calciomercato Inter, anche lui ha detto sì | Affare fatto, Inzaghi al settimo cielo

Arriva la notizia di calciomercato che fa felice Simone Inzaghi: il giocatore ha detto sì

In casa nerazzurra, nonostante la stagione in corso, si sta già lavorando molto duramente per programmare e dare una nuova impalcatura competitiva alla rosa della prossima stagione. Marotta e Ausilio, infatti, stanno iniziando a valutare tutti i profili migliori per poter rinforzare la squadra e renderla ancora più forte rispetto a quella di questa stagione.

Per fare ciò, però, vanno seguite le linee guida della proprietà Oaktree. Il fondo statunitense ha ordinato di affidarsi a giocatori giovani, sotto i 25 anni di età, che possano essere fatti crescere per poi, magari, poterne ricavare delle ottime plusvalenze per mettere a posto i conti. Oltre a questo, ci saranno parecchi giocatori che andranno a scadenza.

A cominciare da de Vrij, che non dovrebbe rinnovare con i nerazzurri. Così come i due attaccanti Arnautovic e Correa, che non rientrano nei piani del club. Poi, ci sono altre situazioni, come quelle di Acerbi, Darmian e Mkhitaryan, che andranno in scadenza nel 2026, ma nei loro contratti è presente una clausola che permette all’Inter di svincolarli un anno prima pagando una piccola penale.

Intanto, Simone Inzaghi può sicuramente esultare. Proprio in questi giorni, è arrivato il sì di un giocatore su cui lui punta tanto. La società ha lavorato sotto mentite spoglie ed ha trovato l’accordo.

Inter, il giocatore ha detto sì: Inzaghi al settimo cielo

Inzaghi può sicuramente essere soddisfatto per la notizia arrivata in queste ore. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, infatti, l’Inter è vicina a rinnovare il contratto del difensore tedesco Yann Bisseck.

Il ragazzo è arrivato a Milano la scorsa stagione per circa 7 milioni di euro ed ha firmato un contratto fino al 2028 con i nerazzurri. Adesso, arriverà il rinnovo per un’ulteriore stagione con, in aggiunta, anche l’aumento del suo ingaggio.

Bisseck sempre più centrale nell’Inter

Il rinnovo di Bisseck è sicuramente una notizia eccellente per il club nerazzurro. Un giocatore che è arrivato per poco prezzo e che sta dimostrando grandissime qualità. Quest’anno, probabilmente, ha commesso qualche errore fino a questo punto. Ma si tratta di un ragazzo che deve trovare la continuità e che va smussato sotto certi aspetti.

Adesso è il momento di concentrarsi sugli obiettivi della squadra. E Bisseck vuole provare ad alzare il suo livello. Poi, da qui a giugno, si capirà se ci saranno o meno degli interessamenti per lui e cosa avrà intenzione di fare la società.