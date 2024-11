Incubo Milan, beffa atroce per Fonseca | Firmerà per i nerazzurri

Beffa incredibile per il Milan che vedrà un suo talento firmare per la squadra nerazzurra

Il Milan non sta vivendo uno dei suoi momento storici più floridi. La squadra rossonera, dopo la vittoria del suo diciannovesimo scudetto, sembrava essere capace di poter competere per aprire un ciclo, ma così non è stato. Tanta discontinuità che non ha permesso alla squadra di poter ambire aldilà di un posto in Champions League.

E anche questa stagione, iniziata con tanti proclami e voglia di competere, sembra che stia ripercorrendo la falsa riga delle due precedenti. Insomma, per i rossoneri c’è bisogno di un cambio drastico per quanto riguarda i risultati e non solo. Il Milan rimane una società storica del nostro calcio che, al momento, non sta esprimendo il potenziale che la sua storia richiede.

Oltre a questo, in sede di mercato, troppo spesso sono stati sbagliati acquisti o non sono stati messi nella condizioni più adatte per rendere al meglio per il bene della squadra. Anche per quanto riguarda le cessioni, molte, sono state dolorose visto che si tratta di calciatori che, adesso, stanno facendo bene altrove.

Intanto, uno dei talenti di scuola rossonera, potrebbe andare alla squadra nerazzurra. E su questo interesse arrivano conferme decisamente importanti.

Milan, il tuo talento va ai nerazzurri

Come detto, il Milan rischia una beffa di mercato atroce. Da tempo si parla di un interesse di tantissime squadre per Daniel Maldini. Il giocatore, oggi in forza al Monza, potrebbe andare via e continuare la sua ascesa con la maglia nerazzurra dell’Atalanta. E la conferma di questo interesse arriva direttamente dal tecnico della Dea, Giampiero Gasperini.

Ecco le sue parole a Radio Anch’io: “Sta facendo molto bene e l’Atalanta deve guardarsi intorno su questo tipo di giocatori perchè rientrano tra quelli che si può permettere, facendoli migliorare e crescere. La tipologia di giocatore a cui pensa l’Atalanta è molto simile a quella di Maldini”.

Maldini una beffa per il Milan

Maldini jr potrebbe davvero essere una beffa per il Milan. Un giocatore che magari sta crescendo in maniera tardiva, ma che ha davvero tantissimi margini di miglioramento. Il ragazzo ha lasciato i rossoneri a parametro zero e c’è una clausola, all’interno del suo contratto, che lo libererebbe a poco.

Per l’Italia, basteranno 12 milioni di euro, per l’estero 15. Insomma, una cifra abbordabile per tantissime squadre che possono fare un investimento su un ragazzo davvero molto interessante.