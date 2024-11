Inzaghi, così disorienti tutti | Sprecati una valanga di milioni dalla società, tifosi sbigottiti

Simone Inzaghi lascia i tifosi sbigottiti: la società ha gettato al vento tantissimi milioni

L’Inter sta affrontando una stagione particolarmente importante. Dopo aver vinto il ventesimo scudetto e la conseguente seconda stella, la squadra di Simone Inzaghi vuole riconfermarsi per cercare il bis tricolore consecutivo che, alla Milano nerazzurra, manca da ben 14 anni. E la storia recente del nostro campionato dice che non sarà facile visto che si sono alternate 5 squadre diverse nelle ultime cinque stagioni.

Insomma, bisognerà prestare molta attenzione. Oltre a questo, i nerazzurri, vogliono fare anche decisamente meglio anche per quanto riguarda la Champions League. Dopo l’eliminazione beffarda ai calci di rigori della passata stagione contro l’Atletico Madrid, la squadra ha intenzione di proseguire avanti in questa stagione per attestare i miglioramenti fatti anche in campo europeo.

Ma per riuscire a raggiungere tutti questi traguardi, la squadra di Inzaghi dovrà affidarsi a tutti i componenti della rosa. E lo stesso tecnico, in ogni partita, sta cercando di alternare tutti quanto il più possibile per cercare di arrivare ai vari impegni in una condizione fisica che permetta alla squadra di rendere al massimo.

Intanto, nasce una piccola polemica per quanto riguarda lo stesso Simone Inzaghi. Il tecnico rischia di aver fatto sprecare tantissimi soldi alla società con un investimento di mercato.

Inzaghi, tifosi disorientati: buttati tanti soldi

Simone Inzaghi, dunque, al centro della polemica per il mancato impiego di un giocatore della rosa. Questa estate, infatti, la società ha investito ben 15 milioni di euro per prelevare dal Genoa il portiere spagnolo Josep Martinez. Ma il giocatore non ha mai giocato, guardando sempre il compagno Sommer giocare al suo posto.

Anche nei prossimi impegni, a meno di infortuni, in porta dovrebbe esserci ancora lo svizzero. Sembra molto più probabile che l’ex Grifone possa giocare il 19 dicembre quando inizierà la Coppa Italia e l’Inter se la dovrà vedere contro l’Udinese.

Inter, il progetto su Martinez è chiaro

Benchè ci sia questa polemica, la società nerazzurra ha le idee chiare su Martinez. Come affermato anche dal tecnico nerazzurro nella conferenza di presentazione della stagione, Sommer quest’anno sarà ancora il titolare. La prossima stagione, se ci saranno i dovuti miglioramenti, toccherà all’ex Genoa.

Insomma, le gerarchie sono chiare e il progetto pure. Tocca a Martinez far vedere di che pasta è fatto e cercare di apprendere quanto più possibile per arrivare preparato la prossima stagione.