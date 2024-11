Clamoroso Milan, addio a sorpresa | Fonseca non se lo aspettava proprio

Il Milan potrebbe dire addio, a sorpresa, ad uno dei suoi migliori giocatori nella rosa

Per il Milan non è un momento florido dal punto di vista dei risultati. La squadra rossonera, infatti, che ad inizio stagione era partita con l’intenzione di vincere lo scudetto, gli obiettivi si sono ridimensionati già a novembre. Un nuovo progetto tecnico è stato dato alla luce con la guida Fonseca dopo quella di Stefano Pioli.

Ma la troppa discontinuità di risultati, sta impedendo alla squadra di riuscire ad ambire alle prime posizioni della classifica. Insomma, il traguardo principale, adesso, è quello della qualificazione alla prossima Champions League. E a proposito di Europa, anche in questo caso il rendimento non è migliore.

I rossoneri non possono più fallire se vogliono ancora sperare di qualificarsi alla seconda fase della competizione. Ci sarà sicuramente da lavorare e da migliorare vari aspetti, sia in campo che fuori da questo.

Intanto, arriva la notizia bomba di mercato. Alcune big europee, infatti, avrebbero bussato alla finestra della società rossonera per un big della rosa di Fonseca. Il tecnico portoghese non si aspettava di dover rinunciare a lui.

Clamorosa cessione del Milan: Fonseca sconsolato

Dunque, il Milan, potrebbe davvero dire addio ad uno dei suoi big della rosa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i rossoneri potrebbero salutare il centrocampista olandese Tijani Reijnders. Il ragazzo, quest’anno, sta giocando una buona stagione, mostrando ottime cose in campo.

Su di lui ci sarebbe l’interesse forte del Manchester City di Pep Guardiola, ma anche del Barcellona che vorrebbe rinforzare il centrocampo. Intanto, la dirigenza della squadra rossonera, vuole correre subito ai ripari.

Reijnders via? Il Milan vuole correre ai ripari

La possibilità che Reijnders possa essere attratto dalle voci di mercato di squadre di un certo calibro, ovviamente, non è così remota. Ma Furlani, Moncada e tutto il boarding rossonero non ci stanno e vogliono tutelarsi per ogni genere di evenienza.

Per questo, il giocatore, è in trattativa per rinnovare il suo contratto con il club. Ad oggi, l’olandese, percepisce un ingaggio netto di circa 1,6 milioni di euro che verrebbe almeno raddoppiato. Il Milan, a questo punto, si metterebbe in una posizione di forza.