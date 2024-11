Serie A, infortunio improvviso e lacrime in campo | Stagione stravolta

Brutto infortunio per un grande talento del nostro campionato che esce dal campo in lacrime

Questo turno di Serie A ha mandato altri messaggi in varie zone di classifica. In primis per quanto riguarda la lotta per la vittoria dello scudetto. Infatti, la sconfitta del Napoli contro l’Atalanta, ha sparigliato ancora le carte ed accorciato ulteriormente la classifica. Gli uomini di Conte, adesso, si trovano ad un punto di vantaggio sull’Inter seconda.

Ma, a proposito di Atalanta, occhio ai bergamaschi che stanno facendo sul serio. La vittoria per 3-0 riporta la squadra di Gasperini a meno tre punti dalla capolista. Così come la Fiorentina che ha ottenuto la settima vittoria di fila, dopo un inizio difficoltoso e si è rilanciato in zone molto alte di classifica.

Senza dimenticare la Juventus che, con la vittoria contro l’Udinese, si è rimessa in corsa. Insomma, una classifica avvincente che ci regalerà altre emozioni in questa stagione.

Intanto, sempre per quanto riguarda l’ultimo turno, arriva una notizia spiacevole per un grande talento del nostro campionato che è stato costretto ad uscire dal campo per infortunio. Il giocatore, visibilmente dispiaciuto, è uscito in lacrime.

Serie A, infortunio per il talento: esce tra le lacrime

Infortunio per un grande talento della nostra Serie A. Durante la partita tra Parma e Como, infatti, il centrocampista spagnolo Bernabè è stato costretto ad uscire per un problema alla coscia. Inizialmente si pensava ad uno stiramento che lo avrebbe tenuto fermo qualche settimana.

La reazione del ragazzo, uscito tra le lacrime, però fa presagire che possa essere qualcosa di peggiore e, di conseguenza, che ci possa essere uno stop maggiore. Ma gli esami strumentali delle prossime ore chiariranno ogni aspetto.

Bernabè infortunato: cambia anche il mercato

Adrian Bernabè, fino a questo momento, era stata una delle più belle rivelazioni del nostro campionato. Un giocatore capace di giocare in ogni ruolo di centrocampo, dal regista alla mezz’ala, fino a fare anche il trequartista. Insomma, un giocatore di sicura qualità in campo. E su di lui c’era anche l’interesse di alcune società importanti.

A cominciare da Juventus e Inter che avevano pensato a lui per rinforzare la loro mediana. Questo infortunio, soprattutto per quanto riguarda gennaio, potrebbe cambiare le carte in tavola per il ragazzo e per le interessate.