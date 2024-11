Clamoroso Dimarco, svolta improvvisa alla sua vita | Inzaghi dovrà farsene una ragione

Federico Dimarco è in un momento d’oro dal punto di vista professionale. Per lui arriva la svolta

L’Inter, aldilà di qualche inciampo lungo il percorso, sta portando avanti in ogni caso dei risultati importanti. La squadra di Simone Inzaghi, nonostante non sia più quella meravigliosa che ha mostrato a tutti grandi cose nella stagione scorsa, sta, in qualche modo, ottenendo dei risultati. Ma è indubbio che più di qualche problematica va risolta.

In primis, il cinismo sotto porta. I nerazzurri sono una squadra che crea tantissimo, ma nel momento in cui deve battere a rete, non riesce ad avere quella cattiveria che poi ti porta a chiudere le partite. Oltre a questo, la squadra di Inzaghi, deve riuscire ad avere una tenuta difensiva più sicura.

Negli ultimi due turni di campionato, sono arrivati zero gol e questo è sicuramente motivo di soddisfazione. Ma bisogna anche guardare ai rischi che la squadra si è presa che avrebbero potuto mettere a repentaglio le vittorie. L’impressione è che i nerazzurri abbiano avuto degli episodi che hanno messo in discesa le cose. Ma potrebbe capitare anche di avere episodi in senso contrario, e lì sarebbero problemi.

Intanto, il giocatore più positivo della squadra fino a questo momento, è stato di sicuro Federico Dimarco. Per l’esterno nerazzurro è arrivata la svolta di cui Inzaghi deve tenere conto.

Dimarco, arriva la grande svolta

Dunque, Federico Dimarco, in questa fase della stagione, è di sicuro uno dei giocatori più positivi per la squadra di Simone Inzaghi. E per lui è arrivata la svolta incredibile che lo fa attestare come uno dei migliori nel suo ruolo di esterno sinistro.

Infatti, come mostrano le statistiche di DataMB, l’esterno nerazzurro è primo in ben nove statistiche della Serie A. Si tratta di: expected assist, cross, tiri, assist per il tiro, passaggi filtranti, expected gol, passaggi in area, passaggi profondi completati e passaggio verso l’area di rigore.

Dimarco è tra i migliori in Europa?

La domanda che in molti si fanno è se realmente Federico Dimarco sia uno dei migliori esterni sinistri d’Europa. Sicuramente i numeri sono dalla sua. In questa fase della sua carriera, il giocatore ha dimostrato di poter sedere al tavolo dei migliori. Ma, ovviamente, ci sono degli aspetti che bisogna migliorare.

In primis, la tenuta difensiva, visto che si tratta di un giocatore che, nonostante sia un esterno di difesa, funge praticamente da ala. Ma su questo, sia Inzaghi che Spalletti ci lavoreranno per avere un giocatore ancora più completo e utile alla causa.