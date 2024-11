Super notizia per Inzaghi, ora le cose cambiano davvero | Nulla è come sembra

Arriva la notizia grandiosa per Simone Inzaghi. Ora le cose per l’Inter cambiano

La partita contro il Venezia ha permesso alla squadra nerazzurra di arrivare a meno un punto dalla capolista Napoli. La squadra di Antonio Conte, infatti, è uscita sconfitta dalla partita contro l’Atalanta, con la squadra di Giampiero Gasperini che ha vinto per 3-0 grazie alla doppietta di Lookman e al gol di Retegui.

I nerazzurri, però, nonostante la vittoria e nonostante l’essersi avvicinati in classifica alla capolista, hanno di che riflettere sull’andamento della partita. Tante, troppe occasioni buttate al vento e che hanno rischiato di compromettere il risultato finale. Oristanio ha graziato Sommer, mentre il VAR, all’ultimo respiro, ha annullato il gol segnato di mano del giocatore del Venezia.

Insomma, ci sono ancora tante problematiche da risolvere. Ad ogni fine partita, sia Inzaghi che i suoi giocatori dicono di dover correggere qualcosa, ma ancora, queste correzioni, non si sono viste.

Intanto, per la squadra nerazzurra, arriva la notizia che si sperava. Simone Inzaghi può sicuramente esultare. Per lui e per la sua squadra, in vista delle partite contro Arsenal e Napoli, le cose cambiano radicalmente.

Inter, Inzaghi tira un sospiro di sollievo

Simone Inzaghi, dunque, può tirare un sospiro di sollievo. Il tecnico nerazzurro, infatti, recupererà sicuramente Alessandro Bastoni per la Champions League. Il difensore nerazzurro era uscito dal campo contro il Venezia a causa di un problema fisico che lo aveva colpito, allarmando la squadra, specie visti gli ultimi infortuni.

Per lui, si è trattato solamente di crampi. Dunque, nessun problema e giocatore che sarà regolarmente presente in campo a San Siro. Adesso, per i nerazzurri, ci saranno due scontri di vitale importanza per la classifica europea e quella di campionato.

Bastoni, nulla di grave: troppo importante il suo recupero

Il recupero di Bastoni, in questa fase della stagione, è di vitale importanza per la squadra nerazzurra. Il difensore, infatti, è l’unico braccetto sinistro puro a disposizione di Simone Inzaghi. L’infortunio di Carlos Augusto, in quella zona di campo, ha complicato sicuramente le cose e Bisseck non si è rivelato essere ancora troppo affidabile, soprattutto in marcatura.

Adesso bisognerà preparare al meglio queste due partite. Da qui si capirà ancora di più quale sarà l’ambizione dell’Inter per questa stagione in cui la squadra non sembra essere la stessa dell’anno scorso.