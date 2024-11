Altro che De Rossi, al posto di Juric arriva lui | Decisione clamorosa in casa Roma

La posizione di Ivan Juric è sempre più in bilico. Al suo posto c’è la soluzione clamorosa per la Roma

La Roma sta vivendo ore particolarmente concitate in termini di risultati. La squadra giallorossa, infatti, dopo il 5-1 subito contro la Fiorentina, sembrava essere riuscita a rialzare la china vincendo contro il Torino. Ma il turno di questo fine settimana ha evidenziato ancora le stesse fragilità, sia individuali che di collettivo.

La squadra giallorossa è uscita sconfitta dallo stadio Bentegodi di Verona contro i padroni di casa che, sul finale di partita, sono riusciti ad acciuffare i tre punti. Insomma, una situazione non proprio ottimale, soprattutto per quanto fatto in sede di calciomercato questa estate e per quelli che erano gli obiettivi da zona Champions League ad inizio stagione.

Dopo il cambio di De Rossi che ha scosso e non poco l’ambiente – soprattutto dal lato dei tifosi -, la guida Juric non ha portato gli effetti sperati in campo e anche il rapporto con i calciatori non è ottimale.

Proprio per questo, la società, sembra essere orientata a cambiare guida tecnica di qui a breve. E, a tal proposito, il ritorno di De Rossi non dovrebbe essere la scelta fatta, bensì, i giallorossi sembrano orientati ad una scelta clamorosa.

Juric via? No a De Rossi, la scelta è clamorosa

Ivan Juric, come detto, di qui a breve potrebbe essere esonerato dalla Roma. L’ex tecnico del Torino non è riuscito a portare i risultati sperati alla squadra e, per questo, nonostante l’averci sempre messo la faccia, potrebbe essere esonerato. Ma per sostituirlo, non dovrebbe esserci il ritorno di Daniele De Rossi.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni della stampa, potrebbe essere la clamorosa suggestione che porta all’ex tecnico e centrocampista del Chelsea, Frank Lampard. Altra opzione che stuzzica la dirigenza è quella di un ritorno di Claudio Ranieri, che farebbe da traghettatore fino al termine della stagione.

Per la prossima stagione c’è un profilo forte

Ma la Roma, non pensa solamente al dopo Juric. La società giallorossa sta già lavorando nell’ottica della prossima stagione. Infatti, a tal proposito, c’è un profilo forte che è quello di Roberto Mancini.

L’ex ct della Nazionale, ha da poco risolto il suo contratto con la federazione araba ed è libero di firmare per chi vorrà. Vedremo se la prossima destinazione sarà quella della Roma, soprattutto dopo essere stato un grande giocatore e allenatore della Lazio.