Inter, addio a de Vrij | Chiude la carriera nella rivale

Stefan de Vrij andrà via dall’Inter a giugno. Il giocatore potrebbe chiudere la carriera in una rivale

L’Inter è già al lavoro per quanto riguarda il calciomercato della prossima stagione. La squadra nerazzurra, infatti, vedrà alcuni giocatori andare via per scadenza di contratto ed altri, invece, perchè non rientrano più nei piani della società e dell’allenatore. Per questo, Marotta e Ausilio, dovranno lavorare molto duramente per provare a rintracciare i sostituti adeguati.

In questo momento, Darmian e Acerbi hanno attivato la clausola di rinnovo unilaterale per un’altra stagione, anche se la società può risolvere l’accordo pagando un compenso di 500 mila euro ad entrambi. Stesso discorso vale per Mkhitaryan che ha il contratto in scadenza nel 2026, ma anche lui ha una clausola d’uscita unilaterale.

Diverso è il discorso per quanto riguarda il reparto avanzato, dove Joaquin Correa e Marko Arnautovic andranno in scadenza a fine stagione e non faranno parte della rosa del futuro di Simone Inzaghi che non conta più su di loro.

Così come dovrebbe concludere la sua esperienza in maglia nerazzurra anche Stefan de Vrij. Il difensore olandese ha il contratto in scadenza a giugno e non dovrebbe essere rinnovato. Per lui potrebbe paventarsi un’ipotesi clamorosa che lo potrebbe vedere giocare e concludere la carriera in una delle squadre rivali dell’Inter.

de Vrij via a giugno: per lui ci sono i rivali

Come detto, Stefan de Vrij potrebbe davvero lasciare i colori nerazzurri al termine della stagione. Il giocatore è in scadenza e la società non dovrebbe prolungare oltre il contratto. Ma la novità importante sull’olandese la riporta Radio Kiss Kiss che parla di un interesse da parte di una delle rivali dell’Inter.

Si tratta del Napoli di Antonio Conte che, per la prossima stagione, ha intenzione di rinforzare le seconde linee anche nel reparto arretrato. Un giocatore come l’ex Lazio farebbe comodo al tecnico leccese che ritroverebbe un elemento che con lui ha fatto benissimo, vincendo anche un campionato in maglia nerazzurra.

de Vrij-Acerbi, la società ha scelto

Il ballottaggio per la permanenza riguardava il difensore olandese e Francesco Acerbi. La società ha scelto di puntare sul difensore italiano che, in queste stagioni, ha dimostrato più affidabilità. L’intenzione, per l’anno prossimo, è quella di affiancargli un elemento più giovane da far crescere sotto la sua guida.

Per il resto, a giugno dovrebbe essere confermato il tutto. de Vrij dovrebbe lasciare Milano dopo tanti anni fatti di successi, per un giocatore sicuramente legato a vita ai colori nerazzurri.