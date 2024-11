Mancanza di rispetto totale | Bufera su Inzaghi, caos sull’Inter

Una mancanza di rispetto a dire dell’opinionista che crea una bufera su Simone Inzaghi

L’Inter si prepara ad un tour de force particolarmente importante e decisivo nei prossimi giorni. Infatti, la squadra nerazzurra, mercoledì affronterà l’Arsenal in Champions League per poi focalizzarsi di nuovo sul campionato visto che a San Siro arriverà il Napoli dell’ex allenatore Antonio Conte.

Due partite che diranno molto sotto tanti punti di vista. La sfida contro i Gunners, infatti, servirà a capire la maturità europea della squadra di Simone Inzaghi che, in parte, lo ha già dimostrato all’esordio contro il Manchester City. Quella contro il Napoli potrebbe essere un crocevia importantissimo per quanto riguarda la lotta per la vittoria finale dello scudetto.

Insomma, sarà necessario riuscire a puntare su tutti gli elementi della rosa a disposizione, in modo da riuscire a fare bottino pieno. Inzaghi lo sa e cercherà di recuperare anche tutti i giocatori infortunati.

Intanto, attorno al mondo nerazzurro, si accende la bufera proprio sopra il tecnico interista. L’opinionista critica aspramente Simone Inzaghi per una scelta fatta in questo inizio di stagione.

Inzaghi nella bufera: “Una mancanza di rispetto”

Nella partita contro l’Empoli, il grande protagonista è stato sicuramente Davide Frattesi che, con la sua doppietta, ha inciso in maniera importante nell’economia del match. Il centrocampista nerazzurro, però, nelle settimane passate, era stato al centro di voci che lo avrebbero dato come scontento in nerazzurro a causa dello scarso minutaggio, anche se lo stesso Frattesi ha poi smentito.

Intanto, Antonio Cassano, intervenuto a Viva el Futbol, si è scagliato contro Simone Inzaghi. Ecco le sue parole: “Deve giocare Frattesi e non Barella, in Nazionale come nell’Inter, è il campo che lo dice. Giocare insieme? Però devi togliere Mkhitaryan, senza dimenticare l’altro fenomeno che è Piotr Zielinski che quando starà bene vedrete”.

Frattesi smonta ogni polemica sul suo minutaggio

Ma a smontare ogni tipo di discorso, come anticipato anche sopra, è stato lo stesso Frattesi che, dopo la partita contro l’Empoli, ci ha tenuto a dire come lui è abbastanza di intelligente da capire che si trova in una squadra forte con centrocampisti molto forti e che accetta le decisioni dell’allenatore.

Oltre a questo, il classe 1999 ci ha tenuto a precisare come effettivamente che lui, per la squadra e per l’allenatore, non costituirà mai un problema. Lo sarà solamente nel caso in cui gli sarà detto che sarà un problema.