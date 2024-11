Inzaghi al settimo cielo | Finalmente ha ottenuto ciò che voleva, che gioia per l’Inter

Simone Inzaghi ha finalmente ottenuto la notizia che voleva e che fa felice tutto il mondo Inter

La squadra nerazzurra attende il Venezia a San Siro nella partita di questa sera, dopo la grande vittoria ottenuta contro l’Empoli. La squadra di Simone Inzaghi, dopo il pareggio rocambolesco contro la Juventus, doveva dare delle risposte a sè stessa, soprattutto in termini di tenuta difensiva e così è stato.

Tre gol e clean sheet per la squadra nerazzurra che adesso si deve preparare all’ennesimo tour de force stagionale. Infatti, dopo la sfida contro i lagunari, ci sarà quella di Champions League contro l’Arsenal e poi il Napoli per una partita che ha il sapore di primo scontro importante in ottica scudetto.

Insomma, Inzaghi punta ad avere tutti gli uomini a propria disposizione in vista della gara e punta a migliorare ancora qualcosina, oltre che ad avere una condizione fisica ottimale.

Intanto, per il tecnico nerazzurro, è arrivata una notizia importantissima. Inzaghi aspettava da tempo certe risposte che, finalmente sono arrivate in maniera pubblica e netta. Anche per tutto il mondo Inter, questo, rappresenta un momento molto importante e sintomo di gioia.

Inzaghi al settimo cielo: la notizia che fa felice il tecnico

Nella scorsa partita di campionato, l’uomo decisivo per la squadra nerazzurra è stato sicuramente Davide Frattesi che, con la sua doppietta, ha indirizzato in maniera importante il match. Il giocatore, dopo le polemiche per la partita contro la Juventus, ha risposto presente ed è stato votato anche con la palma di migliore in campo.

Non solo, ma il centrocampista nerazzurro ci ha anche tenuto a spegnere la polemica con chi ha parlato di un giocatore scontento per lo scarso minutaggio, puntualizzando che il tecnico deve fare delle scelte tra tanti centrocampisti bravi e che queste sono accettate da tutti. Frattesi ha anche precisato che lui non sarà mai un problema, a meno non gli si dirà che lo sarà.

Frattesi di nuovo decisivo: il centrocampista in versione Nazionale

Frattesi è tornato a decidere le partite e ha mostrato a tutti che, anche con la maglia dell’Inter, sa offrire le stesse prestazioni fatte vedere con la maglia della Nazionale.

Il ragazzo ha anche migliorato alcuni fondamentali come la conduzione del pallone, il che, sicuramente, lo rende un giocatore decisamente più completo. Adesso l’Inter se lo gode e spera che possa essere anche più incisivo anche in partite importanti.