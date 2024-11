Juve e Milan rischiano grosso | Solo l’Inter si salva, goduria per Inzaghi

La Juventus e il Milan a serio rischio. Solo elogi per l’Inter e Inzaghi può gongolare

Il campionato di Serie A sta vivendo uno dei suoi momenti chiave. La sconfitta del Napoli contro l‘Atalanta ha accorciato in maniera sensibile la classifica per quanto riguarda la lotta per il tricolore, in cui sono coinvolte, a sorpresa, anche squadre che alla vigilia non erano pronosticate come la stessa Dea e la Fiorentina di Palladino.

E la prossima giornata di Serie A prevede un crocevia importante visto che ci sarà lo scontro tra Inter e Napoli a San Siro. Per la squadra di Simone Inzaghi sarà una sfida sicuramente molto particolare, visto che sulla panchina azzurra ci sarà un grande ex assetato di vendetta e che, in genere, non perde due partite consecutive.

Insomma, tanta carne al fuoco per una giornata che potrà dire tanto, anche se non tutto. Intanto, arrivano ancora dei pronostici per quanto riguarda sia la lotta la tricolore che in merito alla qualificazione alla prossima Champions League.

L’ex allenatore fa delle previsioni che sicuramente faranno molto piacere a Simone Inzaghi, ma che sono abbastanza nette per quanto riguarda la Juventus ed il Milan.

Juventus e Milan rischiano, mentre Inzaghi gioisce

Come detto, arrivano ancora pronostici per quanto riguarda la Serie A. A farlo, questa volta, è l’ex tecnico bianconero Fabio Capello. L’attuale opinionista Sky, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha voluto parlare delle sue impressioni di questo inizio di campionato, dando dei giudizi in maniera netta.

Ecco le parole di Capello: “I numeri lo dicono chiaramente, Juventus e Milan devono darsi una mossa o rischiano il posto in Champions per la prossima stagione. Il Napoli capolista, senza altri impegni durante la settimana, ha tutto per durare sino a fine stagione, occupando uno dei primi posti. L’Inter, che a mio parere è la più attrezzata per il titolo, difficilmente uscirà dalle prime quattro”.

Crocevia importante in Serie A: ci sarà Inter-Napoli

Come anticipato sopra, la prossima giornata sarà un elemento di valutazione importante visto che ci sarà Inter-Napoli. La squadra di Conte, dopo la sconfitta contro l’Atalanta, non vuole perdere la seconda partita di fila e farà di tutto per portare a casa i tre punti per confermare il primato in classifica.

L’Inter, dal canto suo, deve stare molto attenta, visto che in questa stagione non è ancora riuscita ancora a vincere uno scontro diretto contro le principali rivali come Milan – da cui è stata sconfitta per 2-1 – e la Juventus con cui ha pareggiato con un rocambolesco 4-4.