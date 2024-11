Esplode la polemica in Serie A | Caos al VAR, ora le cose si mettono veramente male

Polemica in Serie A per quanto riguarda le decisioni arbitrali e soprattutto per il VAR

La scorsa giornata di campionato è stata caratterizzata per alcuni risultati molto importanti sia in ottica scudetto che Europa. Infatti, il Napoli e l’Inter sono riusciti a tenersi vicendevolmente in scia e a staccare la Juventus – che ha pareggiato contro il Parma -, in attesa dello scontro diretto che ci sarà la prossima settimana.

La Roma è riuscita a battere il Torino spera di poter raggiungere il treno Champions League, anche se squadre come Fiorentina, Lazio e Atalanta, sembrano essere più attrezzate. Il Milan ci ricasca ed esce sconfitto dalla partita contro il Napoli. I rossoneri non stanno avendo un passo continuo in questo inizio di stagione.

In attesa di capire cosa accadrà questa giornata, però, ci sono stati dei verdetti non solo per quanto riguarda i risultati in campo. Infatti, tanti dirigenti e tecnici, hanno lamentato in mixed zone, arbitraggi poco corretti che, successivamente, hanno anche avuto influenza sul risultato finale della propria squadra.

Questo, ad esempio, è stato il caso del ds dell’Udinese, Gianluca Nani. Ma oltre a lui, anche un tecnico di Serie A ha voluto polemizzare apertamente su quanto accaduto alla sua squadra.

Polemiche in Serie A: VAR nel caos

In Serie A scoppia la polemica arbitrale. Infatti, tanti sono stati gli errori dello scorso turno di campionato che hanno portato a veementi lamentele. Tra queste, anche quelle del tecnico del Monza, Alessandro Nesta, che in zona mista, al termine della partita contro l’Atalanta, ha voluto precisare alcune cose.

Ecco le parole dell’ex rossonero: “Ho rivisto il gol annullato a Vignato. Non capisco perchè abbia fischiato. Retegui e Pablo Marì si sono picchiati per tutta la partita e ha lasciato correre. Si può sbagliare, ma in quell’azione non succede nulla. E’ veramente un peccato. Se è fuorigioco va benissimo, ma il fallo non c’è”.

Anche l’Udinese protesta

Come detto, il Monza è solo l’ultima squadra a lamentarsi degli errori arbitrali. Anche il ds dell’Udinese, Gianluca Nani, è intervenuto dopo la partita contro il Venezia per chiedere spiegazioni contro l’espulsione di Tourè che ha cambiato la gara.

Insomma, ancora c’è distanza tra le valutazioni degli arbitri, l’uso del VAR e i tecnici del nostro campionato. I toni non sono accesissimi, ma se si dovessero ripete in maniera continua questi errori, i casi potrebbero esplodere.