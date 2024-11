Lautaro, che delusione, il gol contro l’Empoli dimenticato così | Tifosi senza parole

Lautaro deluso nonostante il gol contro l’Empoli che lo porta ad essere il primo straniero per gol all’Inter

La vittoria contro l’Empoli ha parzialmente calmato il malumore per il pareggio ottenuto contro la Juventus. La partita contro i bianconeri aveva evidenziato, ancora una volta in questa stagione, errori difensivi molto preoccupanti. E lo stesso Simone Inzaghi aveva ordinato di riattaccare la spina. Continuare in questo modo vorrebbe dire abbandonare la corsa scudetto in tempi brevi.

Contro la squadra toscana è ritornato al gol Davide Frattesi che era stato travolto dalle polemiche per la prestazione non buona contro la squadra bianconera, ma anche il capitano nerazzurro, Lautaro Martinez, autore anche di uno degli assist per uno dei due gol del centrocampista della Nazionale italiana.

Lo stesso Lautaro, con la sua rete, è arrivato a quota 134 gol in maglia nerazzurra. Un numero importante che lo classifica come il primo straniero di sempre per numero di gol fatti della storia dell’Inter. Un traguardo a cui il centravanti nerazzurro teneva tantissimo.

Ma nonostante la soddisfazione, il Toro a fine partita ha mostrato un certo disappunto per quanto accaduto. Il giocatore non ha usato mezzi termini e non ha lasciato spazio ad interpretazioni.

Lautaro, delusione totale: le parole che sorprendono

Lautaro, dunque, a fine partita non era molto contento. E questo è dovuto alla domanda in merito al settimo posto al Pallone d’Oro. Il trofeo è stato vinto dal centrocampista del Manchester City, Rodri. Ma l’attaccante argentino si aspettava di arrivare sicuramente tra i primi cinque giocatori del mondo. Ma così non è stato.

Ecco le parole del Toro: “Sinceramente mi aspettavo di più, questi premi non vengono decisi in maniera giusta alle volte. Ma il settimo posto al Pallone d’Oro si può migliorare”.

Pallone d’Oro, una settimana di polemiche

Le parole di Lautaro non sono state le uniche in polemica per quanto riguarda il trofeo. La notizia principale è stata quella inerente alla mancata vittoria di Vinicius jr, attaccante del Real Madrid. Il giocatore, infatti, insieme al suo club e ai suoi compagni di squadra, ha disertato la premiazione.

Successivamente, il club spagnolo, ha detto come la mancata presenza non sia contro Rodri, ma contro France Football. Insomma, polemiche che non si placheranno facilmente e che faranno ancora parlare molto.