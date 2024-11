Serie A, esplode la polemica contro l’arbitro | Volano parole grosse dopo il triplice fischio

In Serie A scoppia la polemica contro l’arbitro. Volano parole grosse sul direttore di gara

La scorsa giornata di Serie A si è oramai conclusa. Tante sfide importanti hanno detto ulteriori verdetti, dando conferme. In primis, il Napoli. La squadra di Antonio Conte è la leader indiscussa del campionato. La vittoria ottenuta contro il Milan per 2-0 a San Siro grazie alle reti di Romalu Lukaku e Kvaratskelia ha dimostrato ancora una volta che è la squadra partenopea quella da battere in questa stagione.

A seguire, anche l’Inter contro l’Empoli ha dimostrato di non voler mollare, vincendo per 3-0 al Castellani grazie alle reti di Frattesi – autore di una doppietta – e di Lautaro Martinez. Frena invece la Juventus che, dopo il pari contro i nerazzurri, fa lo stesso con il Parma dopo essere stata per due volte in vantaggio. Motta ringrazia la coppia a stelle e strisce firmata da McKennie e Weah.

Insomma, come detto, tanto spettacolo, tanti gol e tante grandissime giocate. Ma questo turno settimanale non ha nemmeno mancato di concedere qualche polemica.

Infatti, il ds della società, in conferenza stampa, ha polemizzato contro l’arbitraggio che avrebbe ostacolato la squadra in campo e avrebbe compromesso il risultato finale della partita.

Il ds non ci sta: parole grosse contro l’arbitraggio

Intanto, come detto, non sono mancate le polemiche a causa dell’arbitraggio. E la partita in questione è stata quella giocata tra Venezia e Udinese. Durante il match, la formazione friulana è rimasta in dieci uomini a causa dell’espulsione di Tourè. Da lì, è partita la rimonta dei lagunari che, poi, hanno portato a casa la gara.

Dopo la partita, il ds dei bianconeri, Gianluca Nani, si è presentato in conferenza stampa polemizzando contro l’arbitro. “Predico sempre signorilità, ma ci vuole uniformità di giudizio. Nessuno mette in dubbio la buona fede”, ha detto il dirigente che poi ha continuato: “C’è stata una disparità di giudizio. L’ho rivista in video l’espulsione, Kamara stava per intervenire e mi chiedo perchè sia stato espulso Tourè”.

Intanto l’Inter si prepara ad un altro tour de force

Tralasciando le polemiche arbitrali, la squadra nerazzurra, nel frattempo, si prepara alla prossima partita di campionato che la vede sfidare proprio il Venezia a San Siro alle ore 20.45.

Una partita che va vinta, soprattutto per dare continuità ai risultati ottenuti dopo la sconfitta ottenuta nel derby. Ma oltre ai tre punti, bisognerà anche dimostrare di aver fatto dei passi avanti nell’aver conquistato le antiche certezze.