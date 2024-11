Delusione tremenda per Allegri, non se l’aspettava proprio | Ormai non c’è più nulla da fare

Delusione cocente per Massimiliano Allegri. Il tecnico non si aspettava la notizia

Massimiliano Allegri è stato un pezzo importante della storia della Juventus e non solo. Il tecnico livornese, infatti, prima di approdare in bianconero è riuscito a conquistare il diciottesimo scudetto sulla panchina del Milan. Successivamente, dopo l’addio improvviso di Antonio Conte sulla panchina bianconera, ha scritto la storia del club con cinque tricolori consecutivi e anche il raggiungimento di due finali di Champions.

In Europa, Allegri, è riuscito a far conquistare credibilità alla Juventus che da anni non riusciva ad arrivare in fondo alla competizione. Due sconfitte nette contro Barcellona e Real Madrid in finale, hanno comunque fatto sì che il suo percorso abbia portato grandissimi risultati. Dopo due anni di pausa, il tecnico, è ritornato sulla panchina del club piemontese dopo il biennio targato Sarri-Pirlo e che ha portato alla Vecchia Signora uno scudetto – l’ultimo dei nove consecutivi – ed una Coppa Italia.

Ma questa volta, l’avventura, non ha portato i frutti sperati. Dopo la scellerata operazione che ha portato Ronaldo in maglia bianconera e che ha reso poco sostenibili le casse del club, Allegri si è trovato a dover ricostruire, ma non è riuscito a dare quanto si sperava e, dopo la vittoria della Coppa Italia in finale contro l’Atalanta, ha lasciato Torino in polemica con la dirigenza.

Adesso, per lui, è arrivata un’ulteriore notizia poco positiva. Il tecnico, saputo dell’annuncio, non ha saputo come reagire e dovrà attendere ancora.

Pessima notizia per Allegri: il tecnico non se lo aspettava

Arrivano pessime notizie per Massimiliano Allegri. L’ex tecnico bianconero, dopo aver risolto il contratto con la Juventus, era uno dei profili in lizza per la panchina del Manchester United – come, tra l’altro, aveva consigliato Sir Alex Ferguson. Ma ai Red Devils c’è stata la svolta improvvisa.

Infatti, il club inglese, ha deciso di pagare la clausola risolutoria del contratto di Amorim allo Sporting Lisbona, affidando a lui la panchina, come riportato in esclusiva da Fabrizio Romano. Adesso bisognerà capire quale squadra vorrà affidarsi all’allenatore toscano.

Allegri torna in sella: ecco le opzioni rimaste

Allegri ha una grande voglia di ritornare in panchina. E per farlo aspetta delle offerte convincenti. Qualche squadra dall’Arabia Saudita potrebbe interessarsi a lui, ma il toscano ha intenzione di aspettare qualcosa di più allettante a livello tecnico.

E la sua candidatura potrebbe essere quella giusta per le panchine di Milan e Roma. Visti i risultati non ottimali, le due squadre potrebbero fare il ribaltone affidandosi proprio ad Allegri.