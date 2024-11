Milan, quanti guai per Fonseca | Oltre a Leao, un altro top messo ai margini: addio a gennaio

Il Milan non vive un buon momento e Fonseca ha messo ai margini un altro big della rosa

Il Milan di Fonseca non sta vivendo un momento particolarmente brillante. E questo sia in Italia che in Europa. In Champions, l’ultima vittoria, ha allontanato per il momento il rischio eliminazione alla seconda fase della competizione, ma i rossoneri non possono più sbagliare e dovranno fare molta attenzione alle prossime partite.

In campionato, troppe sconfitte hanno fatto abbandonare l’obiettivo scudetto fin da ottobre, ma stanno mettendo a rischio anche la possibilità di accedere alla prossima Champions League qualificandosi tra le prime quattro in campionato. C’è tanto da migliorare, ma l’impressione è che dalla dirigenza all’ambiente in generale, la fiducia sia al minimo.

Oltre a questo, anche lo spogliatoio sembra essere spaccato. Tanti big sembrano non andare d’accordo con l’allenatore e questo sta incidendo in maniera molto negativa.

Un esempio è quello di Rafa Leao che, spesso e volentieri, è lasciato in panchina da Fonseca. Ma l’esterno portoghese non è l’unico. Infatti, c’è anche un altro big della rosa rossonera che sembra essere ai margini della squadra.

Milan, Fonseca fa fuori un altro big

Come detto, Leao dovrà cambiare atteggiamento dentro e fuori dal campo se vorrà conquistare la titolarità. I continui messaggi lanciati all’allenatore dal ritiro della nazionale e l’atteggiamento indolente dentro al campo sicuramente non aiutano. Ma il Milan ha bisogno del suo miglior giocatore che, nelle passata stagioni, è sembrato essere il più decisivo dell’intero campionato.

Ma il numero 10 rossonero non è il solo ad essere stato fatto fuori. Oltre a lui, anche il difensore inglese Fikayo Tomori è rimasto in panchina per le ultime due partite di campionato. Il ragazzo paga la prestazione non proprio brillante contro la Fiorentina e anche con l’assenza di Gabbia, gli è stato preferito altro nel ruolo.

Tomori via? A gennaio potrebbe esserci l’addio

Se la situazione dovrebbe continuare in questo modo, il futuro immediato di Tomori al Milan potrebbe essere cambiato. Il giocatore ha intenzione di sentirsi ancora importante e potrebbe pensare di trovare un progetto che possa valorizzarlo.

Bisognerà capire se ci sarà qualcuno disposto a puntare su di lui. Ma questa situazione delicata medita di far trovare delle soluzioni che accontentino sia il giocatore che la società rossonera.