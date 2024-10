Altro che scherzo, Totti torna davvero in campo | Ecco la sua nuova squadra

Il Pupone potrebbe davvero ritornare in campo, nonostante qualche quotidiano abbia smentito

Mentre il campionato di Serie A continua con alcune partite davvero avvincenti, ad alimentare il clima di interesse nei confronti del nostro campionato è stata la notizia di un possibile ritorno in campo di Francesco Totti. L’ex capitano della Roma, infatti, qualche giorno fa, aveva paventato questa possibilità che a molti era parsa più come una provocazione.

L’ex numero 10 aveva escluso la possibilità di un suo approdo alla Lazio, ma non lo aveva fatto per quanto riguarda un ingresso all’Inter, ad esempio. Una notizia che, ovviamente, ha suscitato tantissimo interesse e che, tra il serio e il faceto, ha fatto rincorrere tantissime voci in merito a questa possibilità.

In realtà, ci sarebbe davvero qualcosa in più e l’ipotesi non sarebbe poi così remota. Le parole di Totti arrivate quasi come una boutade, hanno avuto successivamente la conferma di alcuna parte della stampa e quindi, si attende di capire quale può essere il futuro del Campione del Mondo.

Una squadra, intanto, si è mossa per capire la fattibilità della cosa. Una mossa che porterebbe sicuramente uno scossone al nostro campionato di Serie A.

Totti torna in campo: una società lo vuole

Come anticipato, il ritorno in campo di Francesco Totti non è poi un’ipotesi da considerare così remota. L’ex fantasista giallorosso ha detto di voler ritornare in campo a distanza di tanti anni dal suo ritiro con la Roma. Una notizia a sorpresa che, però, con il passare dei giorni, ha trovato sempre maggiori conferme all’interno della nostra stampa.

Secondo quanto riportato dal quotidiano romano Il Messaggero, il Pupone potrebbe vestire la maglia del Como. La società della famiglia Hartono, ha in mente un progetto molto in grande ed ha intenzione di investire non solo per quanto riguarda il campo da gioco.

Totti torna a giocare: ecco i motivi dell’idea

Il ritorno in campo di Francesco Totti, come ammesso dallo stesso quotidiano, avrebbe, di fatto, un solo significato. Infatti, il Como, avrebbe un rilancio dal punto di vista del marketing. Portare una leggenda del calcio come l’ex capitano romanista, avrebbe sicuramente un profumo nostalgico e che attirerebbe tutti gli appassionati di calcio.

Una mossa che servirebbe ad attrarre gli occhi di tutto il mondo sulla squadra di Fabregas e che darebbe una visibilità non indifferente. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.