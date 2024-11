Clamoroso Barcellona, pronti fior di milioni per portarlo via dalla Serie A | Addio Milano, vado da Flick

Il Barcellona pronta ad irrompere sul campione della Serie A. Il giocatore può andare da Flick

In casa Milan non è un periodo storico florido. La squadra rossonera, infatti, che era partita con molto entusiasmo con il corso Paulo Fonseca, non sta ottenendo i risultati sperati nè in Italia e nè in campo europeo. Un cammino costellato da tante difficoltà, alcune prevedibili, altre sopravvenute.

Un equilibrio tattico che non è stato ancora trovato, tranne nel derby. La squadra del tecnico portoghese è sembrata spesso scollata tra i reparti e incapace di mantenere le distanze. E la cosa si è tramutata in sconfitte e tanti gol presi. Oltre a questo, ci si è messa anche la grana che riguarda i giocatori più rappresentativi della rosa.

Infatti, è ancora sotto gli occhi di tutti l’ammutinamento di Theo Hernandez e di Rafa Leao durante il cooling break nella partita pareggiata in casa della Lazio. Addirittura, il giocatore portoghese, ha rincarato la dose con parole non proprio al miele nei confronti del suo allenatore dal ritiro della sua nazionale.

Intanto, però, arriva un terremoto che rischia di far saltare il banco. Il Barcellona è pronto ad irrompere sul mercato e ha intenzione di investire per un calciatore rossonero.

Barcellona, obiettivo in Serie A: pronta l’offerta

Il Barcellona, dunque, secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, ha intenzione di investire in Serie A. E il Milan, di cui si è parlato sopra, potrebbe essere squadra molto interessata all’offerta della squadra catalana. Infatti, pare che i blaugrana siano pronti ad intervenire per acquistare Rafa Leao.

I rapporti con Fonseca sono ai minimi storici e le prestazioni non all’altezza, oltre alle reiterate panchine, stanno facendo calare il prezzo del cartellino del giocatore. Insomma, una situazione sicuramente da monitorare in vista della prossima estate.

Barcellona su Leao, ma solo ad una condizione

Come detto, il Barcellona è molto interessato a Rafa Leao. Il talento portoghese era già entrato nei radar della squadra di Flick la scorsa estate, vista l’impossibilità pratica di arrivare a Nico Williams. Ma, nel concreto, non se ne è fatto più nulla e il giocatore è rimasto al Milan che, tra le altre cose, lo aveva dichiarato incedibile.

Intanto, però, affinchè si possa aprire uno spiraglio a questa trattativa è necessaria una condizione, ovvero che la società catalana, risolva i suoi problemi dal punto di vista finanziario per permettersi altri ingressi.