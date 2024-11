Incubo inchiesta ultras, ancora Inter protagonista | L’annuncio a sorpresa

Arriva l’annuncio per quanto riguarda l’inchiesta sugli ultras che ha travolto Inter e Milan

Una delle notizie di maggiore rilevanza delle ultime settimana è quella inerente all’inchiesta che ha portato agli arresti dei capi delle curve di Inter e Milan. Per quelli della squadra nerazzurra, addirittura, ci sarebbe l’aggravante mafiosa. Una notizia che è arrivata come un terremoto per le due società che, almeno fino a questo momento, sono state considerate come parte lesa della questione.

Gli affari riguardavano vari aspetti della vita da stadio e che avrebbero permesso a coloro i quali sono stati arrestati, di avere grandi proventi dalla gestione di biglietti e parcheggi, solo per fare due esempi. L’Inter e il Milan si sono sempre dichiarate innocenti ed estranee alla questione.

Per i nerazzurri e i rossoneri ci sarebbero anche delle intercettazioni che avrebbero riguardato i giocatori Calhanoglu, Skriniar e il tecnico Simone Inzaghi, oltre a Davide Calabria e Javier Zanetti.

Adesso, arriva l’annuncio ufficiale sulla questione con la società nerazzurra protagonista. Intanto, l’inchiesta continua ad andare avanti per provare a scoprire la verità.

Arriva l’annuncio ufficiale sulla questione ultras

Dunque, l’Inter, continua a monitorare la situazione dell’inchiesta, dicendosi innocente e disposta a collaborare con la Procura di Milano. Dopo gli interrogatori ai propri tesserati, il club nerazzurro ha diramato un comunicato all’interno dei propri canali ufficiali in cui ha illustrato che la stessa Procura ha esaminato tutta la documentazione necessaria.

Il club di viale della Liberazione, inoltre, alla fine del comunicato, ci ha tenuto a far sapere, come peraltro anticipato sopra, di voler collaborare con le autorità giudiziarie. Vedremo nelle prossime settimane cosa succederà.

La squadra, intanto, vuole riscattarsi

La squadra nerazzurra, mentre le indagini vanno avanti, pensa al campo e vuole riscattare un inizio di stagione particolarmente complicato. Sul banco degli imputati la condizione fisica di tanti calciatori, la mancanza di fame che nella passata stagione ha portato a vincere lo scudetto e la conseguente tenuta difensiva.

Inzaghi dovrà porre rimedio a questa situazione, ma tutti i calciatori dovranno assumersi le responsabilità che non sono state prese in questa prima fase della stagione se vorranno arrivare a vincere nuovamente.