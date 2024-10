Super notizia per Inzaghi, le cose cambiano subito | Gioia anche per i tifosi

Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo: per la squadra le cose cambiano subito

L’Inter non sta vivendo un momento florido, in termini di risultati e certezze, per quanto riguarda la sua recentissima storia. L’umore in casa nerazzurra è ancora un po’ deluso per i punti persi in questa prima fase, soprattutto per quanto riguarda il 4-4 ottenuto contro la Juventus. Una partita dominata e in cui i giocatori erano addirittura in vantaggio di due gol di scarto. Ma il non aver chiuso i conti ha permesso ai bianconeri di tornare in carreggiata e acciuffare un pareggio insperato.

Al termine della partita, Simone Inzaghi è parso molto deluso dal risultato e dall’atteggiamento tattico tenuto dalla squadra. Troppi gol presi e troppi tiri concessi agli avversari. Una differenza che si è notata tantissimo rispetto all’annata passata. Inutile dire che, di questo passo, le speranze di poter vincere lo scudetto, benchè con la squadra più forte, sono ridotte al lumicino.

Oltre a questo, dopo gli impegni estivi con le nazionali e i tanti impegni di campo, la condizione fisica di molti elementi della rosa non è ancora ottimale. E anche sotto questo aspetto bisognerà porre rimedio quanto prima possibile.

Ma tra queste notizie non buone, ne arriva una che sicuramente rallegrerà il tecnico nerazzurro, ma non solo. Anche tutti i tifosi interisti possono gioire.

Inter, Inzaghi e tifosi possono esultare per la novità

Come detto, Inzaghi può sicuramente essere felice per le novità che arrivano. Infatti, presente alla premiazione per il Pallone d’Oro, Hakan Calhanoglu ha parlato del suo ritorno in campo. Il centrocampista turco non vedere l’ora di poter rientrare e di poter dare una mano alla squadra per tornare ad essere continua in questa stagione.

Ecco le sue parole: “Torno presto, molto presto. Spero già domenica di poter essere a disposizione”. Insomma, in un momento delicato, c’è bisogno del contributo di tutti. Soprattutto dei giocatori principali.

Inter, quanti infortuni!

La squadra nerazzurra, però, deve fare i conti non solo con l’infortunio del centrocampista turco. Infatti, benchè si sia allenato insieme al gruppo, anche Asllani non è ancora al meglio e deve recuperare la forma migliore. Dovrebbe ritornare contro il Venezia anche Francesco Acerbi che sembra aver smaltito il problema fisico.

Tempi più lunghi per Carlos Augusto che ha avuto un risentimento muscolare. Mentre è sulla via del ritorno in campo Buchanan, fermo da questa estate per la rottura della tibia.