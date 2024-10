Società in vendita, scossone in Serie A | L’annuncio ufficiale

Arriva lo scossone in Serie A. Giungono voci di una società in vendita

In questi ultimi anni, tante società del nostro campionato sono passate di mano da un proprietario all’altro. La difficoltà degli imprenditori nostrani di poter investire nel mondo del calcio, ha fatto sì che tantissimi investitori stranieri si siano interessati ad acquisire le quote di maggioranza di club della nostra Serie A.

L’Inter, ad esempio, dopo essere passata da Moratti a Thohir, è passata ancora di mano a Suning e, adesso, al fondo statunitense Oaktree. Senza dimenticare la Roma che è passata da Pallotta alla famiglia Friedkin. O ancora al Milan che, dopo aver vinto lo scudetto è passata al fondo Red Bird capeggiato da Gerry Cardinale.

Infine, il Como, che è stato acquistato dalla famiglia indonesiana Hartono che, di fatto, è la più ricca della Serie A e sta avviando un progetto sportivo e non solo a tutto tondo per il club lombardo.

Ma occhio in queste ore perchè girano voci, attraverso i vari media, di un possibile passaggio di consegne anche per un altro club. A tal proposito arrivano le parole del presidente della società.

Scossone in Serie A: altro club ceduto?

In Serie A, nei giorni scorsi, è arrivato un altro scossone importante che riguarda una società del nostro campionato che potrebbe essere ceduta presto. Infatti, secondo le indiscrezioni rilasciate dal quotidiano La Stampa, il gruppo Red Bull, che ha già acquisito tantissimi club in Europa e nel mondo, sarebbe interessato ad investire anche in Italia.

L’interesse riguarderebbe il Torino. Anche se, a tal proposito, arrivano secche le parole del presidente Urbano Cairo ai microfoni di Torinocronaca.it: “Anni fa Ciuccariello, adesso Red Bull. Cambia il soggetto, ma non la costante falsità delle notizie riportate”.

Torino, i tifosi sono schierati

Ovviamente, la notizia della possibilità di cessione del Torino, ha fatto parecchio eco anche tra i tifosi granata. Come si ricorderà, a inizio stagione, c’è stata una grande contestazione nei confronti del presidente Cairo. Contestazione che, tra le altre cose, è stata molto partecipata. Il tifo del Toro non è più in buoni rapporti con il proprio numero uno e spera in un passaggio di mano.

Le parole dello stesso Cairo non fanno pensare, quantomeno nell’immediato, alla possibilità di cedere. Ma nei prossimi giorni si potrà capire di più in merito a queste indiscrezioni arrivate.