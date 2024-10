E’ arrivato con poca voglia, Balotelli fa subito parlare di sè | La decisione che nemmeno il Genoa si aspettava

Un arrivo a sorpresa e una decisione che ha stupito tutti: Balotelli è tornato

Nelle ultime settimane si è tanto parlato della possibilità, per il Genoa, di poter intervenire sul mercato e di poter rinforzare soprattutto il reparto offensivo. La squadra di Gilardino ha più di qualche problema in attacco, soprattutto perchè le partenze di Mateo Retegui, andato all’Atalanta, e di Albert Gudmunsson, andato alla Fiorentina, non sono state sopperite a dovere.

Se a questo si aggiungono i vari infortuni che hanno colpito la squadra rossoblù, allora la situazione si capisce che sia molto pesante. In estate è arrivato Andrea Pinamonti dal Sassuolo che è stato autore di una grande doppietta nella partita contro il Bologna. Ma non basta per tirare il Genoa da acque cattive di classifica.

Per questo, è nata subito l’idea di ricorrere al mercato degli svincolati e, soprattutto, di provare ad approcciare Mario Balotelli. Obiettivo raggiunto visto che il Grifone ha da poco ufficializzato il suo arrivo e lo stesso attaccante ha esaudito la sua volontà di ritornare a giocare in Serie A dopo l’ultima esperienza di qualche anno fa con la maglia del Brescia.

Intanto, l’attaccante, ha subito fatto parlare di sè al suo arrivo, con delle parole che non sono passate inascoltate. Anche il Genoa non si aspettava di sentire certe parole.

Balotelli, le parole inaspettate: l’attaccante con “poca voglia”

L’arrivo di Mario Balotelli in maglia rossoblù fa acquisire, al nostro campionato, sicuramente un certo fascino. Un giocatore dal talento indiscutibile che si vuol vedere all’opera per vedere se può ancora fare la differenza con le sue giocate a distanza di tanti anni in Serie A.

Intanto, ai microfoni di Gianluca Di Marzio, l’attaccante ha parlato del suo arrivo, dicendo anche parole, se si vuole, inattese: “Sono carico. Ho poca voglia di parlare e tanta di iniziare. Se ho il fuoco dentro? Lo vedrete. Mando un saluto ai tifosi del Genoa, ci vediamo allo stadio. Quando sarò pronto? Spero presto”.

Gilardino ha il suo attaccante: come può giocare Balotelli

Il profilo di Balotelli, al netto di una condizione fisica da migliorare, può sicuramente regalare varie soluzioni a Gilardino. L’attaccante italiano, infatti, può dare una mano in vari ruoli. Nell’attacco a due della squadra ligure, può giocare sia da prima punta che da seconda.

La soluzione principale è quella di una coppia con Andrea Pinamonti, per fare un attacco pesante e che abbia anche tanti gol nelle gambe. Oppure, inserire proprio Balotelli come centravanti boa, con una seconda punta a girargli attorno. Insomma, c’è tanta curiosità di vedere questo incredibile ritorno.