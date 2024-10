Tristezza senza fine in casa Inter | L’annuncio è una bastonata per i tifosi

Triste quanto accaduto in casa Inter. Ai tifosi nerazzurri non farà piacere

Il pareggio ottenuto contro la Juventus con un rocambolesco 4-4 ha lasciato parecchio amaro in bocca in casa nerazzurra. La squadra di Simone Inzaghi si è trovata a dominare una partita in cui è passata in vantaggio con due gol di distacco, ma non è riuscita a chiudere i giochi, lasciando che la squadra bianconera potesse agguantare la parità.

Simone Inzaghi, al termine della partita, in zona mista, non ha nascosto la delusione per quanto fatto vedere dalla sua squadra. Quello che preoccupa è la facilità con cui le avversarie dell’Inter riescano a tramutare in gol ogni occasione che hanno davanti. Lo stesso tecnico nerazzurro ha provato a scuotere i suoi dopo le partite passate, ma senza successo, visto quanto accaduto ancora.

La condizione degli uomini di Inzaghi non è al 100% e questo lo si vede. Ma l’attenzione che i giocatori avevano nella passata stagione sembra essere completamente svanita. Tanti punti che l’anno scorso si erano rivelati di forza, quest’anno sembrano quasi una debolezza. E, ovviamente, in questo modo, non va bene. L’impressione è che dopo un solo scudetto la pancia sia già piena e questo denota poca mentalità vincente.

Intanto, arrivano parole che non faranno piacere ai tifosi nerazzurri e che riguardano proprio l’Inter dopo quanto successo nel match contro la squadra di Thiago Motta.

Inter, non ci sono parole: i tifosi non saranno contenti

Ai microfoni di Dazn, ha parlato l’ex attaccante nerazzurro, Christian Vieri. L’oggi opinionista ha parlato della partita in questione, soffermandosi anche sulla sua ex squadra: “E’ stata una partita spettacolare, la più bella per il calcio italiano quest’anno. L’Inter ovviamente sarà delusa perchè nel secondo tempo ha creato molte occasioni e ha dominato il gioco”.

Vieri, poi, ha continuato: “Queste partite devi chiuderle. Se non lo fai, rischi di subire un contropiede e di subire un gol. E poi si rischia di vedere tutto cambiare”.

L’Inter non è più quella della scorsa stagione

La squadra nerazzurra non da la stessa affidabilità della passata stagione. La squadra di Inzaghi, dopo un solo scudetto vinto, sembra avere già la pancia piena. Troppo poco per dimostrare di essere una squadra forte. Per risalire la china, è necessario ritrovare l’umiltà e la voglia di sacrificarsi di un tempo.

Anche perchè, se le narrazioni che vengono fatte di una squadra forte, poi, non vengono tramutate in campo con i risultati, le parole lasciano il tempo che trovano e a vincere trofei sono altre squadre. Il tempo per recuperare c’è. Ma bisogna intervenire subito e bene.