Lite tremenda nello spogliatoio | Squadra spaccata, caos totale in società

Una lite furibonda ha colpito la squadra. Ed anche la società sembra essere nel caos totale

Lo scorso turno di Serie A ha lasciato agli spettatori delle partita che, non solo hanno detto molto per quanto riguarda la corsa allo scudetto e all’Europa, ma hanno regalato un grandissimo spettacolo. Il riferimento principale è sicuramente rivolto al big match tra Juventus e Inter con un pirotecnico 4-4 che non ha fatto piacere agli allenatori per la tenuta difensiva – soprattutto a Simone Inzaghi -, ma che di sicuro ha fatto divertire molti.

Di questo risultato ne ha approfittato il Napoli che, sabato scorso, è riuscita a battere il Lecce grazie al terzo gol in campionato di Di Lorenzo ed è riuscita ad allungare a più quattro punti di distacco sull’Inter seconda in classifica. Infine, il posticipo serale, ha visto il trionfo della Fiorentina sulla Roma grazie ad un 5-1 senza repliche che mette la squadra giallorossa in una crisi che sembra oramai irreversibile.

Insomma, non si può dire che ci si è annoiati. Ovviamente ogni squadra dovrà dovrà migliorare vari aspetti, soprattutto quelle che non stanno mostrando lo stesso rendimento della passata stagione e che dovranno necessariamente ritrovarsi.

Intanto, arriva la notizia clamorosa su una squadra. All’interno dello spogliatoio, infatti, ci sarebbe stata una lite tremenda tra alcuni giocatori della rosa e l’allenatore. Una situazione che mette nel caos l’intera società.

Crisi tremenda nello spogliatoio: squadra nel caos

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, all’interno dello spogliatoio della Roma ci sarebbe stato un litigio tra alcuni giocatori e l’allenatore Ivan Juric. Il difensore Gianluca Mancini ed il centrocampista Bryan Cristante non avrebbero preso benissimo la sostituzione anticipata e avrebbero risposto a brutto muso alle parole del tecnico serbo.

Secondo altre indiscrezioni, sarebbe intervenuto anche il capitano Pellegrini che ha tutelato i compagni di squadra chiedendo di non mettere in dubbio la professionalità del gruppo. Insomma, una situazione decisamente complicata e che andrà gestita al meglio per evitare altre burrasche.

Roma, per ora Juric resta

La società giallorossa aveva anche pensato di esonerare Ivan Juric dopo la sconfitta. Dopo una lunga riunione, si è ritenuto di andare ancora avanti con il serbo. Ma sembra più una scelta per mancanza di alternative che per reali motivazioni.

Si era parlato addirittura di un ritorno di Claudio Ranieri, con Daniele De Rossi nel ruolo di direttore tecnico. Ma, soprattutto questa seconda opzione, sembra al momento impraticabile. Insomma, i giallorossi sembrano nel caos.