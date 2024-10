A gennaio 4 colpi targati Marotta | Presi dalla Serie A, con loro l’Inter vince a mani basse lo scudetto

Marotta è pronto ad intervenire sul mercato e a regalare ad Inzaghi ben quattro colpi per rinforzare la rosa

L’Inter sta cercando di programmare il proprio futuro e quella della rosa di Simone Inzaghi. Un intervento necessario, soprattutto perchè la nuova proprietà nerazzurra di Oaktree ha deciso che alla rosa va abbassata l’età media, per avere giocatori futuribili e, magari, rivendibili sul mercato generando delle ottime plusvalenze per sistemare il bilancio.

La dirigenza interista sa che a fine stagione tanti giocatore dovrebbero andare via vista la scadenza di contratto. Pertanto, ci sarà bisogno di un ricambio per dare tutti gli elementi necessari ad avere una squadra competitiva e poter lottare per vincere altri trofei come fatto in tutti questi anni.

Marotta e Ausilio stanno lavorando molto duramente nella supervisione dei migliori talenti per provare ad anticipare la concorrenza e portare alcuni di loro a Milano.

E ci sono già quattro giocatori pronti ad essere trattati. I nerazzurri hanno intenzione di intervenire già a gennaio per non farsi prendere alla sprovvista, anche se con ogni probabilità si dovrà trattare a giugno.

Inter, Marotta ci prova per quattro colpi

L’Inter, dunque, fin da gennaio, ha intenzione di intervenire sul mercato. Secondo quanto riportato ad FcInterNews.it, uno scout dei nerazzurri era presente a vedere la partita Parma-Empoli e ci sono quattro elementi sul taccuino. Il primo è il canterano nerazzurro, Sebastiano Esposito, che sta giocando una buona stagione con i toscani e si capirà quali progressi ha fatto fino ad ora.

Poi, occhio alla difesa con l’albanese Ismajli che interessa per sostituire uno tra Acerbi e de Vrij. In mezzo, occhi puntati su Bernabè, che interessa per la sua capacità di saper agire sia da regista che da mezz’ala di qualità. Infine, in attacco, occhio ad Ange Bonny, visionato per poter sostituire i partenti Correa e Arnautovic.

Tanti in scadenza: la situazione

Come anticipato, tanti nerazzurri sono in scadenza di contratto. Tra questi, ad esempio, Matteo Darmian, per cui si dovrà valutare se proseguire per un’altra stagione insieme o no. Anche Acerbi e de Vrij sono in bilico. Qui c’è la possibilità che soltanto uno dei due rimanga a Milano per un’altra stagione.

Bisognerà capire cosa sarà anche di Mkhitaryan. L’armeno ha il contratto in scadenza nel 2026, ma con una clausola di anticipazione della fine del contratto un anno prima. Andranno via sicuramente sia Correa che Arnautovic, che non hanno mai convinto da quando sono arrivati a Milano.