Batosta per il Milan, Fonseca non se lo aspettava proprio | Anche per i tifosi è una mazzata

Paulo Fonseca molto deluso. Il tecnico non si aspettava una cosa del genere così come i tifosi rossoneri

Il Milan ripartirà dalla sfida di campionato contro il Napoli. La squadra di Paulo Fonseca, dopo il rinvio della sfida contro il Bologna, a causa dell’emergenza meteo del comune emiliano, si concentrerà sulla prossima sfida e proverà a battere la squadra di Antonio Conte che, in questo momento, sembra lanciatissima verso lo scudetto.

Per la squadra rossonera, poter vincere, vorrebbe dire riuscire ad alzare il morale e a costruire alcune certezze che sicuramente, in questa fase della stagione, farebbero molto comodo. Ma Leao e compagni, contro i partenopei, avranno l’assenza di alcuni giocatori fondamentali tra cui Theo Hernandez che dovrà scontare un turno di squalifica.

Per questo Fonseca cercherà di creare una squadra quanto più compatta e combattiva possibile per portare a casa tre punti che sarebbero di vitale importanza per la rincorsa agli obiettivi prefissati.

Intanto, lo stesso tecnico portoghese, è rimasto deluso da una situazione in particolare. Nelle ultime ore è emerso un retroscena che riguarda un giocatore che sarebbe potuto essere rossonero e che potrebbe diventare un grande protagonista della nostra Serie A.

Milan, Fonseca deluso: il tecnico non se lo aspettava

Come detto, Paulo Fonseca è rimasto deluso da una situazione. Infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, la squadra rossonera, questa estate, era sulle tracce del giovane talento del Torino, Njie, che nell’anticipo dello scorso venerdì è stato il grande protagonista della vittoria granata contro il Como, segnando la rete decisiva che ha regalato tre punti fondamentali alla squadra di Vanoli.

E proprio a tal proposito, il Milan di Moncada avrebbe voluto portarlo a Milanello per farne l’erede di Leao. Il Torino, invece, nel 2021, è riuscito a portarlo sotto al Mole e, adesso, se lo gode. Nell’emergenza in attacco della squadra granata, la squadra Primavera ha offerto un vero e proprio gioiello. E il presidente Urbano Cairo si sfrega le mani.

Milan, che fare con Leao?

Se da un lato il Torino si gode il suo talentino, dall’altra il Milan deve fare i conti con il suo miglior giocatore. Leao, infatti, in questa stagione, sembra irriconoscibile e ben lontano dall’esterno che abbiamo ammirato nella stagione dello scudetto rossonero.

Fonseca gli ha lanciato messaggi, lasciandolo anche in panchina. Lui, sia a parole che con i fatti, non ha mai saputo reagire nel modo giusto alle critiche. Che sia finito il tempo dell’attaccante rossonero a Milanello?