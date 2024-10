Beffa Inter, è successo dopo il match contro la Juve | Inzaghi senza parole

Simone Inzaghi è molto deluso dopo il risultato ottenuto contro la Juventus

La partita contro la Juventus pareggiata per 4-4, è rimasta indigesta al tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi. Non tanto per il pareggio in sè, quanto per come questo è arrivato. Sì, perchè dopo avere avuto due gol di vantaggio, Lautaro e compagni si sono un po’ adagiati sugli allori, subendo la rimonta juventina nei minuti finali.

Un pareggio che fa particolarmente male anche perchè, in termini di classifica, il Napoli adesso sta provando ad attuare una piccola fuga. I partenopei, avendo vinto per 1-0 la partita contro il Lecce di sabato, sono passata a quattro punti di distacco proprio sull’Inter. Inzaghi sa che se la sua squadra continuerà così, la possibilità di vincere lo scudetto diventerebbe un vero e proprio miraggio.

A preoccupare è soprattutto la fase difensiva. La squadra sembra non avere più la stessa fame della passata stagione e questo rischia di mandare all’aria tutto il buon lavoro fatto fino a questo momento. La stagione è ancora lunga e si può recuperare. Ma l’impressione è che i nerazzurri non stiano riuscendo a mettere le cose al loro posto.

E di questo è molto preoccupato, come anticipato, anche Simone Inzaghi che dopo la partita contro la Juventus è rimasto completamente sbigottito da quanto fatto dai suoi giocatori in campo.

Inzaghi non può credere a quanto fatto dalla sua squadra

Dopo la partita, Simone Inzaghi, era incredulo in merito alla prestazione della sua squadra. Ai microfoni di Dazn, il tecnico, ha rilasciato parole inequivocabili. “Quattro tiri alla Juventus puoi concederli, quattro gol no. Ci vuole lucidità di analisi. Il neo è non aver fatto il quinto gol con tre occasioni clamorose”. Parole che sanno di amarezza per la grande occasione persa. Le occasioni mancate, infatti, hanno fatto prendere di coraggio la Juventus che, infatti, dopo, ha pareggiato.

Un problema che sta iniziando a diventare importante e che Inzaghi vuole risolvere. E’ già troppo il terreno perso dai nerazzurri in classifica e, in questa stagione, le avversarie non hanno intenzione di regalare nulla come accaduto nella passata stagione dove il campionato, a metà stagione, era già vinto.

Problema fase difensiva: troppi errori dietro

Nella partita di ieri, come detto, un problema si è rivelato ancora la fase difensiva. Sono mancate quelle corse all’indietro dettate dalla fame di vincere che, nella passata stagione, avevano permesso ai nerazzurri di ammazzare il campionato. E le indicazioni, in questo senso, non sono incoraggianti.

Oltre al gioco collettivo, anche quello dei singoli non fa pensare in meglio. Tanti, troppi errori individuali che stanno mostrando dei deficit importanti. E il tutto non può essere limitato solo all’allenatore. Anche i giocatori devono assumersi le loro responsabilità.