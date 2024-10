Problemi seri per Inzaghi, le cose così non vanno | Serve intervenire immediatamente

Per Simone Inzaghi iniziano ad esserci problemi seri. Il tecnico deve intervenire quanto prima

La partita contro la Juventus ha lasciato l’amaro in bocca più alla squadra nerazzurra che a quella bianconera. Un 4-4 sicuramente spumeggiante che sicuramente ha esaltato gli spettatori disinteressati della partita, ma non ha reso contenti i tifosi interisti. La squadra di Inzaghi era riuscita a raggiungere due gol di vantaggio per poi fallire per tre volte il match point e farsi raggiungere dalla doppietta di Yildiz.

Una cosa che è stata sottolineata dallo stesso Simone Inzaghi al termine della partita. Il tecnico nerazzurro è rimasto incredulo dalla partita giocata dalla sua squadra e per questo non ha usato mezzi termini per fare un mea culpa collettivo.

Anche perchè, questo pareggio, ha fatto sì che la vetta si sia allontanata in maniera ulteriore. Il Napoli, infatti, che nella giornata di sabato aveva vinto contro il Lecce, è passato a quattro punti di vantaggio sui nerazzurri e adesso andrà ad affrontare un Milan con tante assenze importantissime tra cui quella di Theo Hernandez.

Insomma, una situazione difficile per i nerazzurri. Ma c’è un fattore che preoccupa ulteriormente e a cui Simone Inzaghi deve porre necessario rimedio quanto prima.

Inter, Inzaghi deve porre rimedio ad un problema

C’è un problema in particolare che preoccupa Inzaghi e che va risolto quanto prima. Si tratta della fase difensiva della squadra. Infatti, secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, i nerazzurri contro la Juventus hanno avuto un atteggiamento eccessivamente arrembante. Lautaro e i suoi hanno mantenuto un pressing molto alto e la cosa ha portato ai gol della Juventus.

Oltre a questo, tanti movimenti sbagliati ed errori individuali hanno fatto il resto. Ogni fine settimana si parla di visionare gli errori fatti di settimana in settimana. Ma sembra che, all’atto pratico, la squadra non riesca a dare seguito alle parole. E questo, ovviamente, è un problema grave. Anche perchè, in questo modo, si può già salutare la corsa per lo scudetto.

La fascia sinistra un problema?

Uno degli aspetti più preoccupanti è vedere come la corsia sinistra sia passata dall’essere un punto di forza ad un punto debole. Contro la Juventus, la parte di campo occupata da Bastoni, Dimarco e Mkhitaryan ha commesso degli errori che prima non erano stati mai commessi.

Nel gol di Weah, ad esempio, Mkhitaryan è lento a ritornare, così come Dimarco che permette a Conceicao di destreggiarsi sulla fascia. Bastoni è fuori posizione e costringe de Vrij all’errore. Insomma, prima di pensare a vincere lo scudetto, bisogna pensare a mettere a posto più di qualcosa.