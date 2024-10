Questa volta Inzaghi non può farci nulla | Addio certo a suon di milioni, l’Inter lo saluta così

Il giocatore nerazzurro può salutare l’Inter molto preso. Inzaghi non può farci veramente nulla

L’Inter si prepara in vista della partita contro la Juventus. Una sfida molto importante contro quella che, tradizionalmente, è la rivale di sempre. Ma, aldilà della tradizione, per quanto riguarda questa stagione la partita contro i bianconeri può dire davvero molto per quanto riguarda la condizione fisica e mentale degli uomini di Inzaghi.

Sì, perchè fino a questo momento, Lautaro e compagni, a parte qualche individualità, non hanno mostrato le stesse certezze della passata stagione. Causa i tanti impegni ravvicinati e i tanti infortuni, certo. Ma l’impressione è anche che non ci sia la stessa fame della passata stagione che ha contribuito in larga misura a portare il ventesimo scudetto e la conseguente seconda stella.

Insomma, Simone Inzaghi dovrà preparare praticamente la partita perfetta e dovrà preparare la squadra sotto ogni particolare e riguarda ad ogni situazione di gioco possibile. I bianconeri di Thiago Motta, infatti, dopo la sconfitta contro lo Stoccarda, vorranno dire la loro e vorranno proseguire nella loro lotta per la vittoria del campionato.

Intanto, dall’Inghilterra, arriva una notizia che fa preoccupare molto i tifosi interisti. Un giocatore nerazzurro, infatti, potrebbe salutare Appiano Gentile già a gennaio a suon di milioni.

Inter attenta, il tuo giocatore può lasciare a gennaio

La società nerazzurra, dunque, dovrà stare molto attenta. Infatti, in vista del mercato di gennaio, potrebbe partire una pedina fondamentale dello scacchiere di Simone Inzaghi. Infatti, secondo quanto riportato dal portale inglese Football Insider, il Manchester City di Pep Guardiola starebbe facendo sul serio per quanto riguarda Nicolò Barella.

Dopo l’infortunio che ha fatto terminare la stagione a Rodri, il centrocampista italiano è diventato il preferito della società inglese. E i primi approcci potrebbero esserci già in vista del mercato di gennaio.

Inter, ecco quanto offre il City per il centrocapista

Il Manchester City, dal canto suo, è una delle società più ricche d’Europa. Ed è disposta a spendere veramente tanti soldi per il centrocampista nerazzurra. I citizens hanno intenzione di offrire alla società di viale della Liberazione la cifra di 70 milioni di sterline che corrispondono a circa 84 milioni di euro.

Bisognerà vedere se Marotta e Ausilio saranno d’accordo con il prezzo e, soprattutto, se avranno intenzione di privarsi di uno dei loro migliori calciatori della rosa che ha appena rinnovato il contratto fino al 30 giugno del 2029.