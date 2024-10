Arriva il rinnovo prima di Inter-Juve | Super offerta irrinunciabile, occhio all’ingaggio

Arriva il rinnovo di contratto molto importante proprio poco prima di Inter-Juventus

Il prossimo fine settimana sarà il momento di Inter-Juventus. Una partita che tradizionalmente è sempre vissuta con molto trasporto da entrambe le tifoserie vista la grande rivalità tra le due squadre. Squadre che, per l’appunto, si trovano appaiate in classifica in seconda e terza posizione, ad un punto di distanza.

La Juventus ha iniziato un nuovo corso, affidando la sua panchina ad un ex nerazzurro come Thiago Motta. L’ex centrocampista che con l’Inter ha vinto il Triplete, sta provando a dare la sua mano alla squadra e, aldilà dell’ultima sconfitta contro lo Stoccarda, il cammino dei bianconeri è iniziato abbastanza bene.

Simone Inzaghi dovrà fare molta attenzione, soprattutto perchè dalla sua mancheranno due giocatori fondamentali come Francesco Acerbi e, soprattutto, Hakan Calhanoglu, Preparare la sfida in ogni dettaglio diventa importantissimo. Servirà la partita perfetta per ottenere i tre punti.

Intanto, la notizia di queste ore è un rinnovo che si sta concretizzato proprio prima del derby d’Italia. Al giocatore è stata fatta un’offerta irrinunciabile e prolungherà con la squadra.

Arriva il rinnovo proprio prima di Inter-Juventus

La Juventus, a breve, annuncerà il rinnovo di Mattia Perin. Il secondo portiere bianconero, in queste stagioni a Torino, ha sempre dimostrato molta affidabilità e si è adattato alla grande nell’ambiente juventino. Anche contro lo Stoccarda, infatti, è stato il migliore in campo parando anche un calcio di rigore.

Per lui, il prolungamento sarà fino al 30 giugno del 2027 con uno stipendio che sarà sempre da 1,5 milioni di euro a stagione. Un rinnovo importante per uno dei leader dello spogliatoio della Vecchia Signora.

Perin, ma non solo: altro rinnovo in arrivo

Quello di Perin, però, non sarà l’unico rinnovo in casa bianconera. La Juventus, infatti, ha trovato l’accordo anche con l’attuale capitano Federico Gatti. Il difensore sta giocando una grande stagione in bianconero e ha dimostrato di valere il ruolo da titolare che gli ha dato Thiago Motta.

Il suo contratto arriverà fino al 30 giugno del 2029. Per lui, ci sarà anche un ingaggio da ben 2 milioni di euro netti a stagione. Anche lui consoliderà la sua leadership nello spogliatoio bianconero.