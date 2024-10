Torna in Nazionale dopo anni | Ecco l’incontro con Spalletti a Coverciano

Un grande ritorno dopo tanti anni per la Nazionale Italiana. L’ex giocatore riprenderà da Coverciano

La Nazionale di Luciano Spalletti, dopo l’Europeo in cui ha deluso parecchio venendo eliminata dalla Svizzera, ha rialzato la china nelle successive partite di Nations League. Gli azzurri, infatti, sono riusciti a non perdere mai, portando a casa i tre punti contro Francia e il doppio confronto contro Israele e pareggiando contro il Belgio in una partita in cui con la parità numerica la squadra aveva dimostrato di dominare in campo.

Sicuramente delle belle risposte per il tecnico di Certaldo che può essere molto soddisfatto di quanto visto fino a questo momento. Il ct ha cambiato molto rispetto all’Europeo, facendo entrare nuovamente forze fresche che hanno dato fiato ed entusiasmo e mettendo tutti i giocatori nelle proprie posizioni, facendoli rendere al meglio.

I risultati si sono subito visti in campo e anche delle prestazioni molto convincenti. Si sono visti un Dimarco che ha disegnato calcio, un Frattesi sempre pronto sotto porta, un Tonali rigenerato dopo la squalifica. Insomma, una squadra che può fare vedere delle buone cose per il futuro con l’obiettivo di qualificarsi al prossimo Mondiale da cui manca da due edizioni.

Intanto, da Coverciano, arriva la notizia che fa felice tutto l’ambiente. Un grande pilastro della Nazionale ritorna nuovamente a Coverciano e darà il suo contributo.

Italia, riecco la bandiera: il ritorno a Coverciano

Facce nuovo, ma non troppo a Coverciano. Infatti, l’ex difensore Leonardo Bonucci, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha deciso di intraprendere la carriera da allenatore, riuscendo a prendere il patentino B. Proprio grazie a questo traguardo, l’ex Juventus è stato nominato come assistente di Bernardo Corradi per quanto riguarda la nazionale Under 20.

Un primo inizio per una carriera che Bonucci aveva già preventivato di intraprendere dopo aver finito di fare il calciatore. Come sempre ammesso da lui stesso, il suo sogno è quello di poter allenare un giorno la Juventus, squadra in cui ha militato per tantissimi anni.

Italia, ora l’ultimo sforzo in Nations League

Durante la prossima pausa per le nazionali, la squadra azzurra avrà un doppio confronto decisivo per conquistare la vetta definitiva in Nations League. Prima, ci sarà un altro confronto contro il Belgio, squadre con cui nella sfida di andata si è pareggiato dopo essere rimasti in 10 a causa dell’espulsione di Pellegrini.

Poi, sfida decisiva contro la Francia, con cui all’andata, contro ogni pronostico, si è arrivati alla vittoria con un netto 3-1. Insomma, impegni importanti a cui la squadra vuole rispondere presente.